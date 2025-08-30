Jimena Barón lleva una vida de altos cuidados en materia de salud y, ahora, extendió sus hábitos como consejos en sus redes sociales.

La cantante y actriz realizó un posteo sobre el consumo de agua. “Pueden empezar hoy, ya mismo, con la botella de agua. La que tengan la llevan a todas partes tipo mamadera”, comenzó.

Y agregó: “La llenan y toman, y toman y la llenan. Y sí, van a hacer más pis. No te puede dar p*ja hacer pis también”.

Finalmente, expresó: “Tomás solo agua y agua y más agua en tu botella, y hacés pis y dejás de joder y ya es un primer paso triunfal”.

El infalible tip de Jimena Barón para ponerse en forma: “Sí, vas a hacer más pis” | Créditos: Instagram @jmena

JIMENA BARÓN SOBRE EL CONSUMO DE VERDURAS

La artista también se refirió a los alimentos. “Por favor, comé milanesas, hacé lo que quieras, pero también comé verdura cruda, por Dios Santo”, empezó.

Y añadió: “Una manera fácil de incorporarlas ahora que se va el frío es tener la costumbre de hacerte una ensaladita pequeña tipo entrada (si vas a restaurante, pedir de entrada una ensalada), vinagre de manzana y oliva son excelentes para la salud”.

El infalible tip de Jimena Barón para ponerse en forma: “Sí, vas a hacer más pis” | Créditos: Instagram @jmena

Luego recomendó: “Ahí, como quien no quiere la cosa, le metiste unas versus al cuerpo. Mandolina es la manera (en lo personal) de que el mundo ensaladas sea más atractivo y rico”.