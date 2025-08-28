Jimena Barón sorprendió a sus seguidores al mostrar a su hijo Momo como el protagonista de la cocina.

El preadolescente, de 11 años, se puso manos a la obra para preparar la receta de sus hamburguesas caseras favoritas, demostrando que la pasión por la cocina es un legado de familia.

​Con la supervisión de Jimena, Momo se encargó de mezclar todos los ingredientes con sus propias manos y de dar forma a cada una de las hamburguesas.

Un momento que la artista compartió con orgullo en sus redes sociales, dejando en claro que su hijo no solo es un amante de la comida, sino también un chef en potencia.

​La receta de las “burgers” de Momo

​La receta compartida por Jimena Barón es una opción fácil y deliciosa para cualquier familia.

​Ingredientes:

​1 kg de carne picada

​1 cebolla blanca

​1 diente de ajo

​1/2 pimiento

​1 feta de pan lactal integral (en pedacitos)

​1 huevo

​Sal, pimienta, orégano y perejil en polvo

​Preparación:

​Mezclar con las manos la carne picada con la cebolla, el ajo, el pimiento, el pan lactal y el huevo.

​Condimentar con sal, pimienta, orégano y perejil en polvo, mezclando súper bien.

​Hacer la forma de hamburguesa y cocinarlas a la plancha o a la parrilla.

​Jimena agregó que para el toque final, usan las fetas de queso Cheddar blanco que, según ella, son ideales para este tipo de preparaciones.

​Esta demostración culinaria de Momo no solo fue un momento tierno y divertido para los seguidores de Jimena, sino que también sirve de inspiración para que otros chicos se animen a entrar a la cocina y preparar sus propias comidas favoritas.

