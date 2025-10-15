Jimena Barón no se guardó nada y, fiel a su estilo, compartió con sus seguidores el tenso momento que vivió junto a Matías Palleiro después de pasar una noche turbulenta con su hijo en común.
Desde que nació Arturo, el padre dormía en otra cama y anoche fue la primera vez que volvió a la cama con la influencer, conforme a lo que ellos mismos expresaron en sus historias de Instagram.
“Me clavaste las rodillas”, se lo escucha decir a Matías y fue entonces cuando Jimena le dijo: “Es tu primera noche durmiendo con nosotros. Porque desde que nació ese chico que agarrás un colchón y ya tenes un día de mierda”.
“Y viste que pasan cosas a la noche, bienvenido a la crianza de tu hijo, me lo vengo fumando en pipa, un pañal tuviste que cambiar”, lanzó sin filtros la actriz con la cámara apuntando a su novio.
ENTRE RISAS E INDIRECTAS, MATÍAS PALLEIRO RESPONDIÓ AL RECLAMO DE JIMENA BARÓN
La noche no fue fácil para ninguno de los dos y luego del reclamo que Jimena Barón le hizo, Matías Palleiro le puso humor y le contestó: "Vos lo ponías en tu pecho y yo te dejo la cama entera, me robas las sábanas".
“Yo me levanto y le doy la mamadera, hernia de disco me agarró, duró me quedé, hoy te vas, dormis en el sillón”, le dijo entre risas a Jimena quien se cerró el video con más carcajadas.
