Jimena Barón compartió en sus historias de Instagram un momento desopilante —y bastante asqueroso— cuando un plomero fue a su casa para destapar la cañería.

Lo que parecía un simple arreglo terminó convirtiéndose en un contenido viral: al sacar la mugre acumulada, el especialista le dijo “Te podés hacer extensiones”, desatando la risa de la cantante, que fue mamá hace 3 meses de su segundo hijo, Arturo.

La artista, siempre espontánea y divertida en redes sociales, mostró el hallazgo con cara de sorpresa y repulsión.

Foto: Instagram (@jmena)

En la siguiente historia, Jimena hace mención a su etapa de puerperio y aclara que se toma con humor las consecuencias que le está generando este proceso.

Jimena Barón y sus momentos virales en Instagram

No es la primera vez que “La Cobra” convierte situaciones cotidianas en virales.

Desde anécdotas domésticas hasta confesiones sobre su vida personal, Jimena suele compartir todo con humor y autenticidad, lo que la mantiene entre las figuras más comentadas en redes.