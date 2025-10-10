Siempre auténtica y conectada con la naturaleza, Jimena Barón volvió a sorprender a sus seguidores con una aventura extrema durante su paso por San Martín de los Andes.

La artista compartió en Instagram un video en el que se la ve riendo y disfrutando del momento antes de sumergirse en una cascada de agua helada, con apenas 4 grados bajo cero, acompañada de su hermana y su mamá.

“Cascada de sanación (amo tanto a mi vieja que se prende en literalmente todas)”, escribió Jimena en sus redes sociales, con el video que despertó todo tipo de respercusiones entre sus seguidores.

Foto: Captura de video de Instagram (@jmena)

En pocas horas, la publicación superó las 55 mil reacciones, consolidando una vez más el estilo libre y aventurero de la artista que no teme a nada.

¡Qué momento!

Jimena Barón: “Cascada de sanación (amo tanto a mi vieja que se prende en literalmente todas)”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

JIMENA BARÓN MOSTRÓ IMÁGENES DEL BAUTISMO DE SU HIJO, EN MEDIO DE LA RECETA DE UNA TORTA: “PRESTEN ATENCIÓN”

Jimena Barón volvió a hacer de las suyas en redes sociales. Con su estilo descontracturado y espontáneo, la actriz y cantante compartió con sus seguidores un momento muy especial: el bautismo de su hijo Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro.

Lo curioso fue el contexto en el que eligió mostrar las imágenes: mientras grababa un video cocinando y dando la receta de una torta casera, decidió intercalar las fotos del emotivo evento religioso. Así, entre huevos, harina y azúcar, aparecieron postales íntimas de la ceremonia que conmovieron a sus fans.

“Presente atención al final del video”, bromeó Jimena (que también es mamá de Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo) en el posteo que subió a Instagram, donde se mostró feliz y relajada al revelar este paso tan importante en la vida familiar.

¡Mirá!