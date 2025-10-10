Siempre auténtica y conectada con la naturaleza, Jimena Barón volvió a sorprender a sus seguidores con una aventura extrema durante su paso por San Martín de los Andes.
La artista compartió en Instagram un video en el que se la ve riendo y disfrutando del momento antes de sumergirse en una cascada de agua helada, con apenas 4 grados bajo cero, acompañada de su hermana y su mamá.
“Cascada de sanación (amo tanto a mi vieja que se prende en literalmente todas)”, escribió Jimena en sus redes sociales, con el video que despertó todo tipo de respercusiones entre sus seguidores.
En pocas horas, la publicación superó las 55 mil reacciones, consolidando una vez más el estilo libre y aventurero de la artista que no teme a nada.
¡Qué momento!
JIMENA BARÓN MOSTRÓ IMÁGENES DEL BAUTISMO DE SU HIJO, EN MEDIO DE LA RECETA DE UNA TORTA: “PRESTEN ATENCIÓN”
Jimena Barón volvió a hacer de las suyas en redes sociales. Con su estilo descontracturado y espontáneo, la actriz y cantante compartió con sus seguidores un momento muy especial: el bautismo de su hijo Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro.
Lo curioso fue el contexto en el que eligió mostrar las imágenes: mientras grababa un video cocinando y dando la receta de una torta casera, decidió intercalar las fotos del emotivo evento religioso. Así, entre huevos, harina y azúcar, aparecieron postales íntimas de la ceremonia que conmovieron a sus fans.
“Presente atención al final del video”, bromeó Jimena (que también es mamá de Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo) en el posteo que subió a Instagram, donde se mostró feliz y relajada al revelar este paso tan importante en la vida familiar.
¡Mirá!