Jimena Barón volvió a revolucionar las redes con una publicación espontánea y llena de ternura.

En una historia de Instagram, la cantante se mostró como Dios la trajo al mundo, sonriente y relajada desde la cama, junto a su bebé y una mamadera al costado, símbolo de una noche intensa de maternidad.

EL AGRADECIMIENTO DE JIMENA A MATÍAS

“Todavía sigo procesando todo lo que pasó ayer ❤️. En principio, en agradecimiento a Matías le dije que se vaya a dormir de corrido, solo a otro cuarto 😂”, escribió con su característico toque de humor.

El mensaje hacía referencia a la sorpresa que su hijo Momo le preparó a Palleiro, un gesto que emocionó a toda la familia y que dejó a Jimena completamente conmovida cuando apareció en Disney.

Con una foto al natural, Jimena Barón contó cómo premió a Matías Palleiro por la sorpresa de Momo. CRÉDITO: Instagram

La imagen, sin filtros ni maquillaje, fue celebrada por sus seguidores, que destacaron su naturalidad, sentido del humor y autenticidad. Fiel a su estilo, la artista volvió a mostrarse real, cercana y divertida, demostrando que la felicidad cotidiana se encuentra en los gestos más simples.