Jimena Barón vivió uno de los momentos más emotivos de los últimos tiempos durante su viaje a Estados Unidos.

Lo que comenzó como una escapada romántica junto a Matías Palleiro y Arturo, terminó con una grata sorpresa: la llegada de su hijo mayor, Morrison “Momo” Osvaldo.

El viaje había sido planeado por Palleiro como regalo por el Día de la Madre.

Primero, la pareja disfrutó de unos días en Miami, donde el descanso, las caminatas y el tiempo en familia fueron protagonistas.

Sin embargo, el verdadero broche de oro llegó cuando Matías organizó una escapada a Orlando para visitar los parques de Disney y Universal.

Para que todo saliera perfecto, también viajó la madre de Jimena, quien se encargó de cuidar al pequeño Arturo mientras ellos disfrutaban de los juegos.

MOMO VIAJÓ A UNIVERSAL Y SORPRENDIÓ A JIMENA BARÓN

Jimena intuía que algo especial estaba por suceder, pero nunca imaginó lo que le esperaba. Mientras recorrían el sector del mundo de Harry Potter en Universal Studios, su pareja la ubicó en un punto exacto y le pidió que esperara, cámara en mano, lista para registrar su reacción.

“¿Qué pasa? ¿Hay un dragón?”, preguntó divertida, sin sospechar que, a pocos metros, Momo se acercaba sigilosamente para darle una sorpresa que quedará grabada para siempre.

El instante en que Jimena se da vuelta y ve a su hijo mayor fue pura emoción. Entre lágrimas, gritos y abrazos, madre e hijo se fundieron en un encuentro que conmovió a todos los presentes.

“¿Pensaste que lo íbamos a dejar afuera?”, bromeó Palleiro mientras se sumaba al abrazo. Entre risas, Momo respondió con picardía: “¿Cómo me voy a quedar sin Universal?”, revelando que la sorpresa había estado planificada desde el principio.