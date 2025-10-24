Zaira Nara atraviesa una etapa de crecimiento y plenitud. A su carrera consolidada como modelo, empresaria y conductora, ahora le sumó un proyecto con una impronta muy personal: el lanzamiento de Alba Nueva, su propia marca de yerba mate premium.

Para celebrar este nuevo comienzo, Zaira decidió tener un gesto afectuoso con una de sus grandes amigas del medio, Jimena Barón, quien acaba de ser mamá por segunda vez. Desde sus redes sociales, la empresaria compartió una imagen del presente que le envió a la cantante: un mate personalizado, acompañado de su nueva yerba Alba Nueva y una dedicatoria escrita con cariño.

“Esa mami ya tiene mi yerba”, escribió Zaira en su historia, mostrando el obsequio con orgullo y felicidad.

JIMENA BARÓN PROBÓ LA YERBA DE ZAIRA Y LE PUSO PUNTAJE

La respuesta de Jimena Barón no tardó en llegar. Fiel a su estilo espontáneo, compartió el regalo y dejó su veredicto con humor y ternura: “Como fanáticos del mate, la aprobamos con un 10”, escribió, dejando en claro que la nueva yerba de su amiga pasó la prueba con honores.

El detalle de Zaira Nara hacia Jimena Barón que se volvió viral: “Esa mami...”. CRÉDITO: Instagram

Se conocieron durante un viaje a Tailandia y desde entonces mantienen una amistad cercana, protagonizaron un intercambio que rápidamente se volvió viral. Sus seguidores celebraron la buena energía y el apoyo entre mujeres, con cientos de mensajes de felicitaciones y curiosidad por probar la yerba.

ALBA NUEVA: EL NUEVO RITUAL DE ZAIRA

Con Alba Nueva, Zaira Nara propone mucho más que un producto: una experiencia. La marca busca combinar calidad, diseño y conexión emocional, invitando a transformar el momento del mate en un instante de calma y disfrute.

“Para mí, el mate es un refugio, una pausa y una manera de conectar con lo simple”, explicó Zaira en la presentación.