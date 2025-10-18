El rumor de un nuevo romance entre Facundo Pieres y Gabriela Sari encendió las redes y los programas de espectáculos. A pocos meses de su separación de Zaira Nara, el polista habría iniciado una relación con la actriz, según revelaron en Sálvese quien pueda (SQP).

Pero lo que más llamó la atención fue el marcado parecido entre ambas mujeres, algo que la propia Zaira no esquivó y comentó con humor y elegancia.

Durante su participación en el programa, Nara se refirió por primera vez al tema y reconoció entre risas: “En la foto que pusieron en tu programa, con Gabi parecemos dos almas gemelas. Somos iguales. Pero no es que él se buscó a alguien parecida a mí, eso es horrible decirlo, porque si terminan en una relación, no da que uno diga eso”.

QUÉ DIJO ZAIRA NARA SOBRE EL ROMANCE ENTRE PIERES Y SARI

Lejos de mostrarse molesta, la modelo fue categórica al aclarar que no siente rencor ni interés en volver con su ex. “Yo quiero que él sea feliz. No tengo ni idea si están juntos, pero si lo está, le deseo lo mejor”, aseguró con total serenidad.

Cuando Yanina Latorre, conductora del ciclo, la interpeló directamente con una pregunta filosa —“¿Querés volver con él?”—, Zaira fue contundente: “No, estoy muy bien así”.

Ante la insistencia de Latorre, que deslizó que Pieres todavía la contacta, la empresaria respondió entre risas y algo nerviosa: “Basta. Tenemos un buen vínculo, hay comunicación, pero no pasó nada malo entre nosotros. Fue una decisión de la vida”.