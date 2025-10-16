Andrea Rincón habló con LAM y confirmó el alejamiento de su gran amiga Julieta Ortega, con quien compartió muchos años de amistad. Actualmente, no se frecuentan ni asisten juntas a eventos.
Durante la nota con la notera de América, la actriz aclaró que no hubo una pelea, sino que la distancia se dio naturalmente.
“Peleadas no estamos. Hay gente que uno a veces ve más y a veces menos. Yo no estoy peleada con ella. Sí cuanto arranqué mucho mi camino con la iglesia, ella tomó como otro camino”, explicó Rincón.
Andrea también se refirió a los rumores que señalaban que Julieta no habría acompañado su decisión espiritual.
“No sé. Las personas van evolucionando y cada uno va tomando un camino distinto. A veces te encontrás y a veces te desencontrás, y más adelante te volvés a encontrar”, respondío Andrea.
ANDREA RINCÓN ASEGURÓ QUE AMA A JULIETA ORTEGA PESE AL DISTANCIAMIENTO
A pesar de la lejanía, Rincón dejó en claro el profundo cariño que mantiene por su amiga.
“Yo a Julieta la amo. Tengo un amor incondicional por ella. No hay nada que Julieta pueda hacer que haga que yo la deje de amar“, afirmó la actriz.
Y concluyó: “A veces uno está más cercano a otras personas, a veces te alejás, a veces te juntás más. Hay amores que son para siempre. El amor es amor”.