En medio de su visita a PH, Podemos Hablar, Julieta Ortega abrió su corazón y dio detalles del día que le salvó la vida su excuñada, Ana Paula Dutil (expareja de Emanuel Ortega, con quien tiene a sus hijos India y Bautista), quien intentó quitarse la vida.

“Esto lo reveló mi excuñada, una de mis más íntimas amigas. No sé si yo le salvé la vida. Ella estaba pasando por una depresión muy grande y contó que tuvo un intento de suicidio. Vivía muy cerca de mi casa y yo ya sabía que estaba muy deprimida y yo la llamaba todos los días a la mañana”, comenzó diciendo Julieta en el programa de Telefe.

“Es muy difícil la depresión para el que la pasa, porque es algo químico y no hay nada que te digan que te pueda hacer salir de ese estado”.

“Esto fue durante la pandemia, no fue hace tanto. Y una mañana no contestaba y lo llamé a mi hermano. ahí llamamos a la policía y le tiraron la puerta abajo. Se había tomado una bolsa llena de pastillas, pero estaba con vida. Lo estaba planeando hacía días”, agregó.

Y siguió: “Es muy difícil la depresión para el que la pasa, porque es algo químico y no hay nada que te digan que te pueda hacer salir de ese estado. Y la gente que está cerca se siente muy frustrada porque nada de lo que hagas es suficiente. Es una situación muy difícil de la que, por supuesto, se puede salir con psiquiatra, medicación y hay que pedir ayuda. Y la gente que está alrededor no tiene que bajar los brazos”.

“Ahora no toma ninguna medicación y está feliz, le cambió el filtro con el que mira la vida”.

Por último, la actriz dio detalles del presente de Ana Paula: “Está bárbara. Fue una lucha de años que le tomó dar en la tecla con la terapia y la medicación. Ahora no toma nada y está feliz, le cambió el filtro con el que mira la vida”.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) 0800 345 1435 (desde todo el país)

JULIETA ORTEGA SE MOSTRÓ PREOCUPADA POR EL USO DE LA TECNOLOGÍA DE SU HIJO

Julieta Ortega, siempre dispuesta a hablar de todo, reflexionó sobre su hijo, Benito, y el uso de la tecnología. La actriz se mostró muy preocupada. ¿El motivo? No le gusta que su nene pase tanto tiempo frente a las pantallas.

“Benito es medio como yo, a él le gusta estar puertas adentro, entonces tendría que decirte que no le afectó mucho la pandemia”.

“Están hablando hace diez horas por WhatsApp y encuentran esa forma de encontrarse, me re preocupa lo del uso de la tecnología desmedido”.

“Lo que no quiere decir que esto le haya pasado a todos los niños o adolescentes, hoy si dejás a un adolescente en su cuarto con la computadora, no le hablás demasiado y no lo levantás temprano, está en el cielo”, contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Están hablando hace diez horas por WhatsApp y encuentran esa forma de encontrarse, me re preocupa lo del uso de la tecnología desmedido”, agregó. Y cerró: “Me preocupa y también me asombro cuando veo que mi hijo habla inglés perfecto cuando no fue a colegio bilingüe, es un mundo que no comprendo, están todo el día consumiendo música y entrevistas, no todo es malo, es una cagada lo de los videojuegos violentos”.