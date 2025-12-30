En medio de unos días de descanso frente al mar, Jimena Barón contó que su hijo mayor, Morrison, encontró una forma tan simple como creativa de aprovechar las vacaciones: armó su propio mini emprendimiento y salió a vender pulseras en la playa.
Mientras disfruta de este verano en familia junto a su pareja, Matías Palleiro, y su bebé Arturo, Jimena mostró cómo una actividad pensada inicialmente como un pasatiempo terminó convirtiéndose en una pequeña experiencia laboral para Momo.
Todo comenzó cuando madre e hijo se pusieron a hacer pulseras de mostacillas para pasar el tiempo. Lo que nadie imaginaba era que el niño vería allí una oportunidad para ganar dinero por su cuenta.
A través de sus historias de Instagram, Barón relató con humor el pedido que le hizo su hijo: “Momo me pidió que le plastifique el alias de Mercado Pago para vender pulseras en la playa”. El detalle no pasó desapercibido entre sus seguidores, que celebraron la iniciativa y la autonomía del niño.
MOMO VENDE PULSERAS EN LA PLAYA
La artista no ocultó su emoción por la actitud de su hijo y lo expresó con sinceridad ante sus seguidores. “Me da mucha ternura que siga haciendo esto para ganarse unos mangos”, destacó Jimena.
El gesto fue ampliamente celebrado por los usuarios, que llenaron la publicación de mensajes positivos y aplausos virtuales.
Lejos de mostrarse como una anécdota aislada, el momento reflejó una faceta muy valorada de Jimena Barón como madre: la de acompañar y fomentar la independencia de sus hijos sin perder la calidez ni el humor que la caracterizan.