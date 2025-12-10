Jimena Barón viajó a Brasil y disfrutó de unos días de vacaciones con Matías Palleiro y sus hijos Momo y Arturo.
No sólo compartió impactantes fotos, sino que escribió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram para agradecerle a cada integrante de su círculo íntimo. Lo tituló “Gracias a los míos”.
“Momo: Yo te admiro un montón. A mí por momentos (ni hablar en los revolcones) me da miedo estar ahí flotando, enfrentando el inmenso mar y sus cambios constantes e impredecibles”, empezó.
Y agregó: “Yo no quiero trasmitirte miedo, así que solo te miro, veo que sos feliz, que sos un crack y me sonríe algo adentro del pecho (el corazón?) y me quedo tranquila. Nunca más tranquila que en ese momento. *Esto debe estar muy bien* pienso”.
Enseguida, añadió: “Tu talento físico me sorprende tanto como tu espíritu del amor. Te quieren todos. *Esto debe estar muy muy bien*. El pecho de nuevo me sonríe”.
Jimena cerró su apartado para Momo: “Creo que estoy haciendo todo lo posible para surfear bien así no me pierdo de verte tan de cerca. Estar flotando juntos en el mar tan fuerte y enorme es de lo más lindo que me pasó en la vida. Gracias por meterme en esta disciplina. Sos tan fuerte y enorme como el mar hijo. Sos mi primer mar por siempre”.
JIMENA BARÓN Y SU FUERTE DEDICATORIA
La actriz dedicó unas palabras también a su pareja. “A mi Tarzan, compañero de todas, que está más fuerte que el peor revolcón, sos el partner de mis sueños. Que hermoso y parecido estamos criando. No quisiera para nada vivir la vida sin vos Q. ¡Qué familión! Yo sabía que me merecía mucho esto, pero igual gracias cookie”.
Honró también a su pequeño bebé: “Arturo de mi alma, mi mochilita viajera, que dormís donde sea, comes al paso, al trote y al galope, y te reis y reis y reis. ¡Qué bendición gordito precioso, que moñazo le viniste a poner a nuestra vida! ¡Te amo tanto gordo feliz!”.
Finalmente, saludó a la persona que trabaja todos los días en su casa y la acompaña en los viajes. “Y Mari, la suerte de tenerte es algo que agradezco a diario. Siempre voy a tratar de hacerte feliz como tanto te mereces. Tu laburo y tu presencia son un lujo. No seríamos la familia que somos sin vos, que sos también nuestra familia. Madrina oficial, te quiero infinito”, redactó.
Y concluyó: “Y a Dios siempre, que sabe cuándo y por qué. Siempre. Gracias”.