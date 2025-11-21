Jimena Barón volvió de vacaciones y sigue con su rutina habitual, que incluye la generación de contenido para redes sociales.

Esta vez, utilizó su Instagram para hacer una suerte de catarsis y, en su descargo, el punto de partida fue el precio de una manza.

Junto con el famoso meme de Moria Casán haciendo montoncito, escribió: “1.400 pesos. Y yo la compré igual. Tenía hambre”.

Foto: Instagram (@jmena)

EL DESCARGO DE JIMENA BARÓN

Sin embargo, la catarsis de la artista no quedó allí. Aclaró: “Y estoy de mal humor”. No sólo eso, sino que explicó los motivos.

Jimena Barón se quejó por el precio de una manzana: “Estoy de mal humor” | Créditos: Instagram @jmena

“Resulta que no se me va la dermatitis. Tengo un bebe de 5 meses que duerme toda la noche solo y yo no duermo nada porque estoy desesperada rascándome”, confesó.