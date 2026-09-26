Cande Molfese, quien está esperando su primer hijo junto a su novio Joaquín Laviaguerre, estuvo de visita en “Antes que nadie” (Luzu TV) donde reveló cuál es la insólita lista de regalos que le exigió a su pareja para cada mes de embarazo.

Entre las risas de los integrantes del programa, la actriz dio a conocer el listado de obsequios que le presentó a su pareja para que la agasaje mes a mes a modo de compensación por el esfuerzo físico del embarazo.

“Le hice una lista de regalos a mi novio para que una vez por mes me regale cosas, porque yo gesto vida, pulmones, uñas, tráquea”, lanzó entre risas en la mesa conducida por Diego Leuco.

Cande Molfese con su novio | Créditos: Instagram @candemolfese

LA INSÓLITA LISTA DE REGALOS DE CANDE MOLFESE

A la hora de armar la lista, Cande Molfese organizó el pedido con un criterio específico donde dividió los regalos de acuerdo al presupuesto. En primer lugar, nombró los ‘baratos’: velas aromáticas, un portahuevos, mangas de repostería de tamaño grande, un neceser, kilos de yerba orgánica y un termo.

La insólita lista de regalos que Cande Molfese le pidió a su novio para cada mes de su embarazo (Video: Luzu TV)

En cuanto a los regalos con precios ‘moderados’, nombró: un secador de pelo, el juego de mesa Burako, un masajeador, joyas y prendas de vestir de una famosa marca. Por último, pasó a los ‘caros’. Unos rollers, una máquina para hacer pastas caseras, ropa interior de marca internacional, la extensión del juego Catan, una cámara de fotos y una sartén tipo Flip, mencionó la actriz.

Pero, eso no fue todo todo. Para el final, Cande mencionó el “push presente”, el cual recibirá en el noveno mes de embarazo. “Ese es sí o sí caro, es la Thermomix”, cerró la actriz, dejando en evidencia que la llegada de su primer bebé vendrá con un robot de cocina de última tecnología para la casa.