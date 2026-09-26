Fernanda Iglesias habló públicamente sobre un aspecto muy personal de su vida y reveló el diagnóstico de salud mental que recibió a los 53 años. La panelista contó cómo iniciar un tratamiento modificó su manera de vincularse y afrontar diferentes situaciones cotidianas.

La confesión se produjo en Puro Show (eltrece), durante una entrevista a Benito Fernández. En ese contexto, Iglesias reflexionó sobre su fuerte carácter y recordó que durante mucho tiempo fue señalada como una persona “conflictiva” o “polémica”.

“Hay que animar a la gente, sobre todo a los jóvenes, a tratarse. A mí me pasó que no lo hice a tiempo, me enojaba, tenía problemas para vincularme, era conflictiva y fue re duro para mí”, expresó.

FERNANDA IGLESIAS CONTÓ QUÉ DIAGNÓSTICO RECIBIÓ

Luego de hablar sobre la importancia de buscar ayuda profesional, la periodista decidió contar por primera vez detalles de su situación.

“Yo tengo un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y empecé a tratarme a los 53 años. Es importante arrancar antes para que la vida no sea tan caótica”, aseguró frente a sus compañeros.

Iglesias también destacó los cambios que experimentó desde que comenzó el tratamiento. “Todos notan que estoy cambiada y es muy importante que la gente que pasa por esto sepa que se puede vivir mejor”, concluyó.

Fernanda Iglesias en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

QUÉ ES EL TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD

El trastorno límite de la personalidad (TLP) es una condición de salud mental que puede involucrar dificultades persistentes en la regulación de las emociones, la percepción de uno mismo, los vínculos interpersonales y el control de los impulsos.

Sus manifestaciones y su impacto pueden variar considerablemente entre personas. El diagnóstico debe ser realizado por profesionales de la salud mental y existen diferentes abordajes terapéuticos para su tratamiento.