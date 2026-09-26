Antes de presentar en la comisaría para hacer la denuncia contra Hernán Bloquero por acoso, Sofía Gonet salió a hablar a través de sus redes sociales para contar detalles de la desagradable situación que vive hace una década a raíz de este acosador que no la deja en paz.

A través de su cuenta de TikTok compartió un video donde se la ve hablando a cámara y escribió: “Vivo con esto hace ya 10 años y es la primera vez que se apersona. Espero que no pase más nada”.

Cabe remarcar que Homero Pettinato, su ex novio, también presentó una denuncia contra el acosador de La Reini ya que, horas atrás, se presentó en la puerta de OLGA, su lugar de trabajo, para amenazarlo de muerte.

(Foto: Instagram @sofiagonet)

EL DURO TESTIMONIO DE SOFÍA GONET SOBRE SU ACOSADOR

“Hablemos de mi mayor acosador”, empezó diciendo Sofía Gonet en un video que subió a su perfil de TikTok. “Básicamente este hombre me acosa de manera virtual hace ya diez años. Todo arrancó cuando yo no era conocida, tenía otra pareja, me descubrió por redes sociales y, desde ahí, no la cortó. Pero a medida que pasó el tiempo se fue intensificando cada vez más”, explicó.

Según dijo, el hombre creaba todos los días perfiles distintos de Instagram y de Facebook para contactarse con ella, a pesar de que La Reini lo bloqueaba siempre. “Después vinieron los rituales, en los que esta persona armaba como altares con fotos mías, velas, sales de diferentes colores y le sacaba fotos y me las mandaba”, confesó la influencer,

Pero eso no fue todo. “Después empezaron los tatuajes y las amenazas a todos mis vínculos afectivos”, contó Sofía que agregó: “Obviamente también él logró identificar y contactarse con toda mi familia: con mi mamá, con mi papá”.

Los tatuajes que se hizo el acosador de Sofía Gonet (Captura: TikTok )

Aunque nunca había denunciado a su acosador, Sofía explicó por qué: “Medio que me acostumbré a vivir con esta situación y tampoco es mi primera situación de acoso. He tenido de estas historias con vecinos, con exparejas, ni hablar la cantidad de mensajes megaviolentos que me llegan de cuentas anónimas siempre. Entonces lo empecé a ver como parte de mi normalidad y crucé los dedos de que nunca se me aparezca”.

Sin embargo, todo llegó a un límite cuando el hombre se “obsesionó” con Homero, su ex pareja. “Lo amenaza de muerte todos los días desde que nos pusimos de novios el año pasado hasta incluso después de separarnos. Y finalmente ayer se apersonó en Olga y lo amenazó personalmente, cosa que marca un antes y un después, porque siempre creíamos que nunca iba a pasar eso”, reveló.

Los mensajes que le envía el acosador a Sofía Gonet (Captura: TikTok)

Además, contó que el hombre hizo un recorrido por Capital Federal donde visito lugares muy cercanos a los suyos. “Yo había averiguado en un momento que él no era de Capital, por lo que me quedaba más tranquila de que aunque sea no lo tenía tan cerca porque es de Junín. Pero ayer efectivamente vino y entiendo que sigue acá, que se lo siguen cruzando por algunos lugares de Capital”, dijo.

Antes de cerrar el video, dijo que estaba a punto de ir a la comisaría a hacer la denuncia aunque se mostró preocupada por la posible reacción del hombre. “Convivo con esta persona acosándome las 24 horas del día hace años. Tampoco sé cómo va a reaccionar con toda esta exposición de su caso, de su cara y más que nada a lo que yo estoy contando”, dijo.

“Porque la única vez que hablé de esta persona, que me hacía rituales y que se tatuaba mis cosas, hace muchos años cuando apenas apenas empecé en Instagram, él se sacó de quicio y ahí sí me empezó a mandar amenazas de muerte por un tiempo hasta que no lo nombré más y se le pasó”, recordó.

Sofía Gonet habló sobre su acosador (Video: TikTok)

También recordó un episodio en el que el hombre se enojó y “destrozó” su casa. “Los vecinos llamaron a la policía, y la policía efectivamente apareció en la casa y la casa estaba destruida. Esto lo contó él por historias. Claramente es una persona que no está bien, que no tiene que estar suelta”, aseguró.

Por último, La Reini dijo: “Tengo entendido que estuvo internado un tiempo, pero ese instituto psiquiátrico en el que estaba cerró, entonces lo liberaron. Espero que realmente lo encuentren y no vuelva a pasar más nada. Y obviamente los voy a mantener actualizados de todo lo que vaya pasando. Ahora me voy a ir a hacer la denuncia y voy a ir a trabajar”.