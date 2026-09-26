Mauro Icardi volvió a poner al Wandagate en el centro de la escena. Este sábado, el futbolista compartió en sus redes sociales una fotografía del lugar de París donde se encontró con la China Suárez en 2021, cuando todavía estaba casado con Wanda Nara.

La fecha que eligió para recordar aquel episodio es exactamente la misma: 26 de septiembre de 2021. La imagen, publicada en blanco y negro, muestra la fachada del reconocido hotel parisino Le Royal Monceau, donde ocurrió aquel encuentro entre Icardi y la actriz.

Sobre la postal, el futbolista agregó una ubicación que indica “Paris, France” y escribió un mensaje dirigido directamente a Eugenia, a quien además etiquetó: “El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia. 26.09.21”.

Mauro Icardi confirmó su primer encuentro con la China Suárez y la infidelidad a Wanda Nara (Foto: captura de Instagram).

De esta manera, el deportista volvió a reconocer públicamente el encuentro que mantuvo con la China Suárez en París mientras estaba en pareja con la mamá de sus hijas, episodio que posteriormente desencadenó el escándalo conocido como Wandagate. La publicación adquiere especial relevancia porque fue realizada exactamente cinco años después de aquella noche.

LA FRASE DE WANDA NARA QUE HIZO EXPLOTAR EL WANDAGATE

El recuerdo de Mauro Icardi también inevitablemente remite a octubre de 2021, cuando el encuentro con la China Suárez salió a la luz y Wanda Nara publicó en sus historias de Instagram la frase que se convirtió en el punto de partida público del Wandagate.

“Otra familia que te cargaste por zorra”, escribió Wanda en aquel momento, sin mencionar directamente a quién estaba dirigida la acusación. Poco después dejó de seguir a Icardi y eliminó fotografías que tenía junto al futbolista, lo que alimentó las versiones sobre una fuerte crisis matrimonial.

La frase de Wanda Nara que estalló el Wandagate (Foto: Instagram).

Con el correr de los días se conocieron más detalles sobre el vínculo entre Icardi y la China Suárez y el encuentro que habían mantenido en París. La frase de Wanda quedó instalada como una de las publicaciones más recordadas del escándalo.

QUÉ PASÓ ENTRE MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ EN PARÍS

El encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez ocurrió en París en septiembre de 2021. En ese momento, Icardi estaba casado con Wanda Nara, mientras que la empresaria se encontraba en Italia junto a su hermana Zaira por la Semana de la Moda de Milán.

Semanas después, el episodio salió a la luz y provocó una fuerte crisis en el matrimonio de Wanda e Icardi. El escándalo rápidamente involucró a la China Suárez y se convirtió en uno de los conflictos más resonantes del espectáculo argentino.

El posteo de Mauro Icardi en noviembre del 2023, cuando le pidió perdón a Wanda Nara por el escándalo con la China Suárez (Foto: Instagram).

Ahora, cinco años después, Mauro Icardi eligió recordar aquella noche de una manera muy particular. No solo publicó la fotografía del hotel donde se produjo el encuentro, sino que también marcó la fecha exacta y definió aquel momento como el inicio de una historia que continúa hasta la actualidad.

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