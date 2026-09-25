La jactancia de Wanda Nara de que come sus mascotas comen mejor que su ex fastidió a la China Suárez, y la novia de Mauro Icardi reaccionó a través de un picante posteo.
“Se puede comer rico y saludable. Sólo hay que tener imaginación para cocinar”, afirmó María Eugenia.
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“Y obvio, el ingrediente secreto... AMOR”, agregó la China.
Al final, la actriz arrobó a Icardi al mostrar el plato limpio y concluyó: “Parece que le gustó”.
Qué comieron China Suárez y Mauro Icardi
La solapada réplica de la China a Wanda fue precedida por una serie de fotos de platos de comida.
-Espárragos con huevos fritos
-Coliflores
-Ensalada de tomates, rúcula y queso.
-Hongos.