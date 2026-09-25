La jactancia de Wanda Nara de que come sus mascotas comen mejor que su ex fastidió a la China Suárez, y la novia de Mauro Icardi reaccionó a través de un picante posteo.

“Se puede comer rico y saludable. Sólo hay que tener imaginación para cocinar”, afirmó María Eugenia.

“Y obvio, el ingrediente secreto... AMOR”, agregó la China.

La China Suárez mostró lo bien que come Mauro Icardi. (Foto: @sangrejaponesa)

Al final, la actriz arrobó a Icardi al mostrar el plato limpio y concluyó: “Parece que le gustó”.

Qué comieron China Suárez y Mauro Icardi

La solapada réplica de la China a Wanda fue precedida por una serie de fotos de platos de comida.

-Espárragos con huevos fritos

Los espárragos con huevos fritos que comieron China Suárez y Mauro Icardi. (Foto: @sangrejaponesa)

-Coliflores

Los coliflores que comieron China Suárez y Mauro Icardi. (Foto: @sangrejaponesa)

-Ensalada de tomates, rúcula y queso.

La ensalada de tomates, rúcula y queso que comieron China Suárez y Mauro Icardi. (Foto: @sangrejaponesa)

-Hongos.

Los hongos que comieron China Suárez y Mauro Icardi. (Foto: @sangrejaponesa)