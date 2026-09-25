María Susini se tomó unos días para alejarse de la rutina y viajó a Indonesia, donde combinó descanso, naturaleza y una de sus grandes pasiones: el surf. Instalada en un exclusivo resort de las Islas Mentawai, la exmodelo compartió en las redes sociales algunos de los momentos más destacados de su estadía.

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 150 mil seguidores, mostró los increíbles paisajes que la rodean y parte de las actividades que realiza durante sus días en el paraíso asiático.

Conocida por su fuerte conexión con la naturaleza, María Susini disfruta especialmente de las actividades al aire libre, ya sea en el campo, la montaña o el mar. Esta vez, aprovechó las condiciones de las playas indonesias para volver a subirse a una tabla.

Crédito: Instagram

LA RUTINA DE MARÍA SUSINI DESPUÉS DE HACER SURF EN INDONESIA

Antes de ingresar al agua, María Susini realizó diferentes ejercicios de estiramiento para preparar el cuerpo. Luego tomó su tabla y se lanzó al mar para disfrutar de una jornada de surf.

Pero lo que más llamó la atención llegó después de la actividad física. Para favorecer la recuperación de su cuerpo, la exmodelo recurrió a la crioterapia, una técnica basada en la aplicación controlada de frío que puede utilizarse para reducir inflamaciones o aliviar determinadas molestias, entre otros usos, según la indicación correspondiente.

María Susini mostró sus vacaciones de lujo en Indonesia. Crédito: Instagram

La práctica suele ser utilizada en distintos contextos deportivos y también tiene aplicaciones médicas y estéticas, siempre dependiendo del procedimiento y bajo la supervisión adecuada.

Las vacaciones, sin embargo, no estuvieron centradas únicamente en el deporte. Susini también encontró momentos para relajarse y realizar actividades recreativas. En una de sus publicaciones mostró cómo recolectó caracoles en la playa para luego pintarlos, mientras disfrutaba de la tranquilidad y las vistas del lugar.

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EL VIAJE DE MARÍA SUSINI E INDIA ARANA POR INDONESIA

La aventura por Indonesia también tuvo un capítulo especial junto a India Arana, su hija. Madre e hija recorrieron algunos de los principales atractivos naturales y culturales del destino, entre playas, cascadas y templos.

Uno de los lugares elegidos fue el Templo de Uluwatu, en Bali, ubicado sobre un imponente acantilado frente al Océano Índico. “Un atardecer soñado en el Templo de Uluwatu”, escribió Susini al compartir varias postales del paisaje con el cielo teñido de tonos rosados.

María Susini mostró sus vacaciones de lujo en Indonesia. Crédito: Instagram

También recorrieron una impactante cascada durante su viaje. Fascinada por el escenario natural, María resumió la experiencia con una palabra: “Paraíso”. India, por su parte, reaccionó ante el paisaje con otra contundente descripción: “Sacado de película”.

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La adolescente también mostró imágenes de la experiencia en sus redes sociales y dejó en claro cuál fue uno de sus destinos preferidos: “Uluwatu, me gustas mucho”, escribió desde la playa.