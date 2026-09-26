Nora Colosimo fue consultada en LAM sobre la situación judicial de Martín Migueles, quien sería la actual pareja de su hija Wanda Nara, y los rumores acerca de una eventual detención por la causa del exmarido de Jésica Cirio en la que fue involucrado.

Ante la consulta de Ángel de Brito sobre si visitaría a Migueles en una cárcel, Nora respondió contundente: “No va a ir a la cárcel, ¿por qué tiene que ir a la cárcel?”. Además, la panelista remarcó: “Son causas distintas. No tienen nada que ver”.

Wanda Nara y Martín Migueles en el festejo del fin de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Además, Colosimo contó que mantuvo una conversación privada con Martín en relación con la situación judicial que atraviesa y aseguró que recibió una explicación que le generó tranquilidad: “Él me dijo que no va a dar explicaciones en los medios”.

QUÉ DIJO NORA COLOSIMO SOBRE LA RELACIÓN MARTÍN MIGUELES Y LOS HIJOS DE WANDA NARA

Durante el programa de América, Nora Colosimo habló sobre la relación de Wanda Nara con Martín Migueles y destacó que el hombre en cuestión mantiene un buen vínculo con sus nietos.

“¿Los chicos lo quieren?”, le preguntó Ángel de Brito y ella respondió: “Sí, todos, las nenas se llevan bien con él”, y agregó: “Los chicos, los perros, yo... hasta con Icardi se lleva bien”, aseguró la panelista en LAM, en referencia a la actual pareja de Wanda.

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