Evelyn Botto vive un gran presente, tanto a nivel personal como a nivel profesional. La locutora y actriz continúa en pareja con Fede Bal y se muestra más enfocada que nunca en su desarrollo personal.

Luego de dar un paso al costado en “Tapados de laburo”, el programa que hacía en Olga, Evelyn decidió concentrarse en las grabaciones de “Otro día perdido”, el ciclo que conduce Mario Pergolini, y en sus clases de canto y baile.

Sin embargo, este año tomó la firme decisión de no dejar de lado su entrenamiento físico y junto a su personal trainer, conocido como el Rufián, asiste a diario al gimnasio donde cumple con una estricta rutina de ejercicios.

(Foto: Instagram @evelynbotto)

EVELYN BOTTO MOSTRÓ EL RESULTADO DE SU CAMBIO DE HÁBITOS

En las últimas horas, Evelyn Botto compartió a través de sus historias de Instagram una selfie desde el gimnasio donde se la veía tomando mate con El Rufián en un break. Sin embargo, quedó en claro que está más que enfocada en su entrenamiento.

(Foto: Instagram @evelynbotto)

Horas más tarde, al regresar a su casa, la novia de Fede Bal se sacó una selfie frente al espejo para presumir el look que había elegido ese día para entrenar. “Un día me convertí en alguien que se pone un matching set”, bromeó la locutora haciendo referencia a su equipo completo de Adidas, pensado al detalle para el gym.