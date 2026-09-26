Esteban Lamothe no pudo esquivar la pregunta y terminó confirmando que se casa con Débora Nishimoto en diciembre. El actor, que fue abordado por el móvil de LAM, intentó evitar el tema, pero entre risas y respuestas ambiguas, dejó en claro que está feliz y que el gran paso ya está en marcha.

Durante la entrevista, Lamothe jugó al misterio cuando le consultaron por el casamiento: “¿En diciembre qué tenés que hacer? ¿Nos vas a invitar a tu casamiento?”, le preguntaron. El actor respondió con humor: “¿A dónde? No, ¿qué casamiento chicos, please!”. Sin embargo, ante la insistencia del cronista, terminó reconociendo: “No voy a hacer ninguna declaración… estoy contento, muy feliz, sí. Y Débora también, contenta”.

Esteban Lamothe confirmó que se casa con Débora Nishimoto (Foto: captura de LAM).

ÍNTIMA Y FAMILIAR: ASÍ VA A SER LA BODA DE ESTEBAN LAMOTHE Y DÉBORA NISHIMOTO

A lo largo de la charla, Esteban Lamothe dejó entrever que la celebración será pequeña y reservada. “¿Muchos invitados o va a ser más íntimo, más tranqui tal vez?”, le preguntaron. El actor respondió entre risas y algo nervioso: “Chiquito”.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto en el estreno de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress).

Aunque intentó desviar la atención sobre la fecha exacta y los detalles del evento, Lamothe no ocultó su alegría por el momento que atraviesa junto a Nishimoto. “Una pareja tiene múltiples pasos para dar y hay que aprovecharlos”, reflexionó tras la insistencia del cronista.

SU HISTORIA DE AMOR EMPEZÓ EN UN RODAJE

Lamothe y Nishimoto se conocieron trabajando juntos en la exitosa serie Envidiosa y desde entonces fueron avanzando en su relación. En el ida y vuelta con el programa de América, dijo sobre la boda: “No voy a hablar más del tema, la semana que viene por ahí te las contesto con precisión”, y luego cerró: “Estoy feliz, muy feliz. De verdad. Muy contento, muy feliz”.

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