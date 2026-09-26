La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 28 de septiembre al 2 de octubre del 2026.

LUNES

Aries: Marte en Leo potencia tu liderazgo, creatividad y deseo de avanzar. Tomar la iniciativa con seguridad puede ayudarte a destacar, impulsar proyectos propios y conseguir mayor reconocimiento.

Tauro: Marte en Leo puede generar tensiones entre tus objetivos y ciertas responsabilidades. Evitar la rigidez y actuar con estrategia te ayudará a defender tus ideas sin desgastarte en conflictos.

Géminis: Marte en Leo fortalece tu capacidad para comunicar, negociar y defender tus ideas. Hablar con seguridad puede ayudarte a ganar visibilidad, generar contactos y abrir oportunidades laborales.

Cáncer: Marte en Leo te impulsa a defender el valor de tu trabajo y buscar mayor estabilidad económica. Tomar decisiones con seguridad puede ayudarte a mejorar ingresos y aprovechar nuevas oportunidades.

Leo: Marte en tu signo aumenta tu energía, ambición y capacidad para liderar. Tomar la iniciativa y mostrar tus talentos puede ayudarte a impulsar proyectos, destacar y conquistar nuevos objetivos.

Virgo: Marte en Leo te invita a trabajar estratégicamente y preparar tus próximos movimientos. Resolver asuntos pendientes sin apresurarte puede ayudarte a ganar energía para una nueva etapa laboral.

Libra: Marte en Leo activa proyectos colectivos y te anima a tomar un rol más visible en los equipos. Liderar con entusiasmo y escuchar otras ideas puede acercarte a nuevas oportunidades laborales.

Escorpio: Marte en Leo potencia tu ambición y pone el foco en tus metas profesionales. Evitar luchas de poder y demostrar capacidad con resultados puede ayudarte a ganar reconocimiento y avanzar.

Sagitario: Marte en Leo aumenta tu entusiasmo y te impulsa a expandir tus horizontes profesionales. Capacitarte, emprender o explorar nuevos caminos puede abrir oportunidades para crecer y avanzar.

Capricornio: Marte en Leo te impulsa a ordenar recursos y tomar decisiones económicas importantes. Negociar con firmeza y administrar bien lo compartido puede fortalecer tus proyectos profesionales.

Acuario: Marte en Leo, tu signo opuesto, activa sociedades y puede generar competencia profesional. Negociar sin imponer tus ideas puede transformar las diferencias en acuerdos útiles para avanzar.

Piscis: Marte en Leo aumenta tu energía para ordenar tareas y mejorar tu rendimiento cotidiano. Organizar prioridades y actuar con decisión puede ayudarte a trabajar mejor y alcanzar objetivos concretos.

MARTES

Aries: La Luna en Tauro te invita a bajar el ritmo y buscar seguridad en el amor. Escuchar al otro y demostrar afecto con hechos puede traer más equilibrio, confianza y estabilidad a tu relación.

Tauro: La Luna en tu signo aumenta tu magnetismo y necesidad de afecto estable. Expresar lo que sientes con calma y ternura puede renovar el deseo y crear mayor armonía en tu vida amorosa hoy mismo.

Géminis: La Luna en Tauro te invita a escuchar emociones que sueles guardar en silencio. Darte tiempo para comprenderlas puede ayudarte a elegir vínculos más equilibrados, sinceros y estables hoy.

Cáncer: La Luna en Tauro favorece la ternura, la confianza y el deseo de construir algo seguro. Compartir tus necesidades con calma puede fortalecer el vínculo y aportar más armonía a tu relación.

Leo: La Luna en Tauro te invita a dejar de lado el orgullo y demostrar lo que sientes con hechos. Buscar acuerdos y respetar los tiempos del otro puede aportar estabilidad y armonía a tu relación.

Virgo: La Luna en Tauro aporta estabilidad y te anima a confiar más en tus sentimientos. Abrirte a nuevas experiencias afectivas puede renovar la ilusión y ayudarte a construir un amor equilibrado.

Libra: La Luna en Tauro profundiza tus emociones y aumenta tu deseo de intimidad y seguridad. Expresar lo que necesitas con claridad puede fortalecer la confianza y dar más estabilidad a tu relación.

Escorpio: La Luna en Tauro, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y la estabilidad. Evitar la terquedad y escuchar al otro puede ayudarte a recuperar armonía y fortalecer un vínculo importante.

Sagitario: La Luna en Tauro te invita a cuidar el amor mediante gestos sencillos y constantes. Compartir tiempo de calidad y escuchar al otro puede aportar más estabilidad y armonía a tu relación.

Capricornio: La Luna en Tauro potencia el romance, el deseo y las ganas de disfrutar sin apuro. Mostrar tu lado afectuoso puede acercarte a alguien especial o renovar la armonía dentro de tu pareja.

Acuario: La Luna en Tauro despierta tu necesidad de seguridad y puede enfrentarla con tu deseo de libertad. Flexibilizar tus posturas y buscar acuerdos puede traer más equilibrio a tu vida amorosa.

Piscis: La Luna en Tauro favorece conversaciones sinceras y gestos de ternura que dan seguridad. Expresar tus sentimientos con calma puede fortalecer la confianza y crear mayor armonía en el amor.

MIÉRCOLES

Aries: Mercurio en Escorpio te impulsa a investigar antes de tomar decisiones. Analizar acuerdos, recursos y estrategias con atención puede ayudarte a detectar oportunidades y evitar más errores.

Tauro: Mercurio en Escorpio pone el foco en sociedades y acuerdos profesionales. Escuchar propuestas y negociar con claridad puede ayudarte a resolver diferencias y fortalecer alianzas laborales.

Géminis: Mercurio en Escorpio agudiza tu mirada sobre tareas, rutinas y responsabilidades. Organizar información y detectar detalles puede ayudarte a trabajar con más precisión y mejorar resultados.

Cáncer: Mercurio en Escorpio potencia tu creatividad y te ayuda a expresar ideas con profundidad. Confiar en tu intuición puede favorecer proyectos personales y darte seguridad al mostrar tu talento.

Leo: Mercurio en Escorpio te invita a revisar decisiones profesionales desde una mirada más estratégica. Escuchar antes de responder puede ayudarte a resolver tensiones y ordenar tus prioridades.

Virgo: Mercurio en Escorpio potencia tu capacidad de análisis y favorece conversaciones importantes. Investigar, preguntar y comunicarte con precisión puede ayudarte a concretar acuerdos y avanzar.

Libra: Mercurio en Escorpio te invita a revisar ingresos, gastos y el valor de tu trabajo. Negociar con firmeza y analizar propuesta puede ayudarte a mejorar recursos y tomar decisiones más seguras.

Escorpio: Mercurio en tu signo potencia tu estrategia y capacidad para comunicar ideas. Investigar antes de actuar y hablar con precisión puede ayudarte mucho a liderar proyectos y dar influencia.

Sagitario: Mercurio en Escorpio te invita a trabajar con discreción y revisar temas pendientes. Analizar información antes de compartirla puede ayudarte a preparar decisiones profesionales acertadas.

Capricornio: Mercurio en Escorpio favorece contactos, equipos y proyectos con objetivos compartidos. Intercambiar ideas con gente estratégica puede abrir oportunidades y fortalecer planes futuros.

Acuario: Mercurio en Escorpio pone el foco en tus metas profesionales y decisiones clave. Comunicar tus ideas con estrategia y observar el entorno puede ayudarte a ganar reconocimiento y avanzar.

Piscis: Mercurio en Escorpio profundiza tu pensamiento y favorece estudios, investigaciones y perspectivas. Aprender algo útil o compartir tus conocimientos puede ampliar tus oportunidades laborales.

JUEVES

Aries: Octubre será un mes para recuperar energía y comprender qué genera tu insatisfacción. Tomarte un descanso y mirar hacia adentro te ayudará a encontrar claridad para avanzar con más seguridad.

Tauro: Octubre impulsa tus proyectos y favorece el trabajo en sociedad con personas que comprenden tus objetivos. Los buenos resultados pueden consolidar alianzas y abrir una etapa de crecimiento.

Géminis: Octubre te anima a avanzar y explorar caminos profesionales más intensos y desafiantes. Salir de lo conocido puede estimular tu creatividad y acercarte a una oportunidad que te entusiasme.

Cáncer: Octubre favorece los balances y la búsqueda de estabilidad económica. Tus contactos pueden acercarte oportunidades y ayudarte a transformar una buena idea en un proyecto rentable este mes.

Leo: Octubre será un mes para reorganizar proyectos, revisar resultados y administrar tus recursos. Trabajar en equipo permitirá detectar obstáculos y asumir nuevos compromisos con más claridad.

Virgo: Octubre trae noticias que aportan tranquilidad y propuestas profesionales que estimulan tu crecimiento. Proyectar el futuro con confianza puede ayudarte a mostrar tus capacidades y avanzar.

Libra: Octubre te impulsa a avanzar con confianza hacia tus objetivos y explorar nuevos terrenos. Tu intuición y capacidad para colaborar pueden convertirte en una figura clave en tu entorno laboral.

Escorpio: Octubre será un mes para revisar experiencias pasadas y usarlas como impulso. Evaluar resultados y comprometerte con metas concretas puede ayudarte a construir una etapa profesional sólida.

Sagitario: Octubre te invita a cuidar tu bienestar para sostener tus responsabilidades. Escuchar tus límites y organizar tus tiempos te permitirá recuperar energía y rendir mejor en tus proyectos.

Capricornio: Octubre trae noticias del exterior y propuestas que pueden impulsar tu desarrollo profesional. Mostrar tu capacidad y apoyar a otros te ayudará a ganar presencia y abrir nuevos caminos.

Acuario: Octubre será un mes para evaluar qué deseas realmente de tu vida profesional. Aceptar cambios que venías postergando puede acercarte a un proyecto o propuesta más alineada con tus objetivos.

Piscis: Octubre favorece compromisos y una mayor estabilidad en tu vida profesional. Tus ambiciones crecen y puede aparecer un nuevo plan que te permita proyectarte con más seguridad hacia el futuro.

VIERNES

Aries: La Luna en Cáncer despierta tu necesidad de afecto y contención. Buscar acuerdos sin ocultar lo que sientes puede ayudarte a cuidar la relación y construir un amor más equilibrado y seguro.

Tauro: La Luna en Cáncer aumenta tu ternura y favorece conversaciones desde el corazón. Expresar lo que necesitas con calma puede fortalecer la confianza y crear mayor armonía con quien amas hoy.

Géminis: La Luna en Cáncer te invita a valorar la seguridad emocional y los gestos sinceros. Dar espacio a la sensibilidad puede ayudarte a construir un vínculo más estable, recíproco y armonioso.

Cáncer: La Luna en tu signo intensifica tus emociones y aumenta tu necesidad de sentirte querido. Expresar tus deseos sin perder de vista al otro puede traer equilibrio, ternura y unión en pareja.

Leo: La Luna en Cáncer te invita a escuchar sentimientos que quizá mantienes en silencio. Darles espacio sin dramatizar puede ayudarte a cerrar heridas y recuperar armonía en tu vida amorosa hoy.

Virgo: La Luna en Cáncer favorece encuentros afectivos y planes compartidos con alguien especial. Mostrar tu sensibilidad y escuchar al otro puede fortalecer la complicidad y equilibrar la relación.

Libra: La Luna en Cáncer aumenta tu sensibilidad y te invita a equilibrar amor y responsabilidades. Pedir contención sin exigirla puede ayudarte a sentir apoyo y fortalecer un vínculo importante.

Escorpio: La Luna en Cáncer profundiza tus emociones y favorece una conexión íntima y sincera. Abrirte a nuevos planes junto a quien amas puede renovar la ilusión y dar mayor armonía al vínculo.

Sagitario: La Luna en Cáncer te invita a profundizar en la intimidad y expresar necesidades emocionales. Escuchar al otro y buscar acuerdos puede fortalecer la confianza y transformar tu relación.

Capricornio: La Luna en Cáncer, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y tus necesidades afectivas. Mostrar más ternura y negociar diferencias puede ayudarte a construir un vínculo equilibrado.

Acuario: La Luna en Cáncer te invita a demostrar el amor mediante cuidados y pequeños gestos. Prestar atención a las necesidades del otro puede aportar ternura, equilibrio y estabilidad amorosa.

Piscis: La Luna en Cáncer potencia tu romanticismo y te anima a expresar lo que sientes con ternura. Abrirte al amor sin idealizar puede acercarte a alguien especial o renovar la armonía en pareja.