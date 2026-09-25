Lee tu horóscopo diario del 25 de septiembre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: La Luna llena puede traer noticias de un amor del pasado y despertar emociones que creías superadas. Escuchar antes de reaccionar te ayudará a decidir si esa historia merece otra oportunidad.
Tauro: La Luna llena potencia tu magnetismo y te permite expresar el amor con mayor seguridad. Dar afecto y protección a quienes amas puede fortalecer tus vínculos y hacerte sentir muy valorado.
Géminis: La Luna llena potencia tu capacidad para expresar sentimientos y lograr que te escuchen. Hablar desde el corazón puede abrir caminos, aclarar dudas y fortalecer una relación importante.
Cáncer: La Luna llena intensifica tus emociones y puede generar sentimientos contradictorios. Evitar reaccionar desde el humor del momento te ayudará a recuperar la calma y proteger tus vínculos.
Leo: La Luna llena fortalece tu deseo de cuidar y proteger a quienes amas. Compartir momentos con la familia y la pareja puede darte seguridad emocional y renovar la felicidad dentro de tu hogar.
Virgo: La Luna llena puede ayudarte a reconocer quién desea construir algo verdadero contigo. Compartir proyectos y mirar hacia el futuro fortalecerá una relación que tiene posibilidades de crecer.
Libra: La Luna llena trae decisiones afectivas que pueden marcar finales y nuevos comienzos. Elegir con firmeza a quienes merecen tu energía te ayudará a recuperar el control de tu vida amorosa.
Escorpio: La Luna llena despierta el amor y favorece momentos de felicidad compartida. Disfrutar sin cuestionar cada emoción puede ayudarte a reconocer el valor de una relación que tienes enfrente.
Sagitario: La Luna llena trae una renovación emocional y puede devolver alegría a tu vida amorosa. Abrirte a lo inesperado favorece nuevos romances o una etapa más entusiasta dentro de tu pareja.
Capricornio: La Luna llena puede revelar luchas de poder dentro de tus vínculos. Hablar con firmeza y poner límites claros te ayudará a cerrar lo que no funciona y proteger tu bienestar emocional.
Acuario: La Luna llena te ayuda a terminar una situación afectiva donde ya no te sientes libre. Escuchar a quienes te aman y buscar acuerdos puede abrir una etapa mucho más equilibrada para tu futuro.
Piscis: La Luna llena potencia tu confianza y te ayuda a reconocer cuánto has avanzado en el amor. Valorar tus decisiones y seguir escuchando lo que sientes puede abrir una etapa de mayor plenitud.
Fuente: Jimena La Torre.