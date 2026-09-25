El teatro volvió a vestirse de fiesta con el reestreno de Chanta, el espectáculo protagonizado por Agustín “Rada” Aristarán, que tuvo una función especial con la presencia de varias figuras del mundo del espectáculo. La propuesta, que combina humor, música, magia y el particular estilo de Rada, volvió a encontrarse con el público y reunió a distintos famosos que no quisieron perderse esta nueva etapa del show.

Dijeron presente varias figuras vinculadas al mundo de la música, la televisión y el entretenimiento, que disfrutaron de la función y posaron para la cámara de Ciudad a su llegada al Teatro Astral.

Otros invitados fueron Fernando Bravo, Graciela Alfano, Anamá Ferreira, Amalia “Yuyito” González, Nico Maiques, Noelia Marzol, Malena Guinzburg, Albana Fuentes y Felipe Bou Abdo, Agustín Bernasconi, Yami Safdie, Abril Schapo, Lola Abraldes, Pía Slapka, Liz Solari, Inés Palombo, y muchos más.

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LAS MEJORES FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL REESTRENO DE “CHANTA”, EL UNIPERSONAL DE “RADA” ARISTARÁN

Agustín “Rada” Aristarán (Foto: Movilpress)

Fernando Bravo y Andrea Montaldo (Foto: Movilpress)

Diego Topa (Foto: Movilpress)

Amalia “Yuyito” González (Foto: Movilpress)

Graciela Alfano (Foto: Movilpress)

Anamá Ferreira (Foto: Movilpress)

Noelia Marzol (Foto: Movilpress)

Noelia Marzol y Ramiro (Foto: Movilpress)

Claudio "Turco" Husaín y Romina Ansaldo (Foto: Movilpress)

Nico Maiques (Foto: Movilpress)

Malena Guinzburg y Adrián Montesoro, (Foto: Movilpress)

Barbie Simons (Foto: Movilpress)

Inés Palombo (Foto: Movilpress)

Agustín Bernasconi, Yami Safdie y Abril Schapo (Foto: Movilpress)

Pía Slapka (Foto: Movilpress)

Liz Solari (Foto: Movilpress)

Albana Fuentes (Foto: Movilpress)

Albana Fuentes y Felipe Bou Abdo (Foto: Movilpress)

Soledad Solaro (Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

Lola Abraldes (Foto: Movilpress)

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