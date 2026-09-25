Con pocos ingredientes y fácil de preparar: la receta de Sofi Gonet para hacer unas cookies de chocolate imperdibles

Las cookies de chocolate son una alternativa ideal para acompañar el desayuno, la merienda o simplemente darse un gusto dulce. Con bordes ligeramente crocantes y un interior tierno, la clave está en respetar los tiempos de cocción para conseguir la textura característica de las clásicas galletitas americanas.

En esta oportunidad, Sofi Gonet compartió su receta para preparar cookies caseras con pocos ingredientes y mediante un procedimiento sencillo. La preparación combina dos tipos de azúcar, manteca, vainilla y abundante chocolate semiamargo.

Además, la receta requiere apenas 10 minutos de horno. Un breve paso por el freezer antes de la cocción ayuda a mantener la forma y permite conseguir unas cookies doradas por fuera y suaves en el centro.

Comensales 4 Ingredientes 110 gramos de manteca.

gramos de manteca. 75 gramos de azúcar rubia.

gramos de azúcar rubia. 75 gramos de azúcar blanca.

gramos de azúcar blanca. Una cucharada de esencia de vainilla.

cucharada de esencia de vainilla. Un huevo.

huevo. 150 gramos de harina 0000.

gramos de harina 0000. ½ cucharada de bicarbonato de sodio.

cucharada de bicarbonato de sodio. 100 gramos de chocolate semiamargo picado.

gramos de chocolate semiamargo picado. Sal marina, cantidad necesaria para decorar.

"La Reini" suele sorprender con sus recetas de cocina.

Procedimiento

Derretir la manteca: colocarla en una olla o sartén a fuego medio y cocinar hasta que adquiera un tono ligeramente dorado. Retirar del fuego. Mezclar los azúcares: colocar el azúcar rubia y el azúcar blanca en un bowl. Incorporar la manteca derretida y mezclar hasta integrar todos los ingredientes. Agregar el huevo y la vainilla: sumar el huevo y la cucharada de esencia de vainilla. Mezclar nuevamente hasta conseguir una preparación uniforme y lisa. Incorporar los ingredientes secos: añadir la harina 0000 junto con el bicarbonato de sodio. Integrar suavemente con una espátula y evitar batir de más para que las cookies no queden duras. Sumar el chocolate: incorporar los 100 gramos de chocolate semiamargo previamente picado y mezclar hasta distribuirlo de manera uniforme en toda la masa. Dar forma a las cookies: formar bolitas de aproximadamente una cucharada de masa y acomodarlas sobre una placa cubierta con papel manteca. Es importante dejar suficiente separación entre cada una, ya que aumentarán su tamaño durante la cocción. Llevar al freezer: colocar la bandeja con las cookies en el freezer durante unos 5 minutos. Mientras tanto, precalentar el horno a 170 °C. Hornear: cocinar las cookies durante aproximadamente 10 minutos. El punto indicado es cuando los bordes se encuentran dorados, pero el centro todavía permanece blando. Dejar enfriar: retirar la placa del horno y dejar reposar las cookies durante algunos minutos sin moverlas. Con el calor residual terminarán de cocinarse y adquirirán mayor consistencia. Terminar con : antes de servir, agregar una pequeña cantidad de sal marina por encima. Este último toque ayuda a contrastar el dulzor y resaltar el sabor del chocolate. sal marina : antes de servir, agregar una pequeña cantidad de sal marina por encima. Este último toque ayuda a contrastar el dulzor y resaltar el sabor del chocolate.

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