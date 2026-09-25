Susan Sarandon fue detenida este jueves en Nueva York mientras participaba de una protesta contra la presencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La actriz estadounidense fue interceptada por la Policía junto a otros manifestantes en las inmediaciones de la sede de la ONU.

La movilización fue organizada por Jewish Voice for Peace, que convocó a manifestarse contra la presencia de Netanyahu y en apoyo a Palestina. Los participantes realizaron una sentada y bloquearon una de las calles cercanas al edificio de Naciones Unidas, mientras el mandatario israelí se preparaba para brindar su discurso ante la Asamblea General.

Susan Sarandon (Foto: captura eltrece)

Imágenes difundidas por agencias internacionales mostraron el momento en que varios agentes de la Policía de Nueva York rodearon a Sarandon y posteriormente se la llevaron detenida. La actriz fue una de las figuras reconocidas que participaron de la protesta y su detención rápidamente se convirtió en noticia internacional. Según Reuters, al menos 30 personas fueron detenidas durante la manifestación.

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SUSAN SARANDON FUE DETENIDA JUNTO A OTRA ACTRIZ

Entre las personas detenidas también estuvo Hannah Einbinder, una de las protagonistas de la serie Hacks. La actriz fue registrada mientras era esposada por los agentes de la Policía de Nueva York. También quedó bajo custodia Darializa Ávila-Chevalier, candidata demócrata a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La protesta contó además con la presencia de otras figuras conocidas, entre ellas Cynthia Nixon, recordada por interpretar a Miranda en Sex and the City, y el actor Elliot Page. Según los reportes disponibles, ambos participaron de la manifestación pero no fueron detenidos.

Susan Sarandon (Foto: captura eltrece)

La movilización coincidió con el discurso de Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU. Mientras se desarrollaban las protestas en las calles de Manhattan, el primer ministro israelí finalmente tomó la palabra en el recinto, donde también se produjeron manifestaciones de rechazo: numerosos delegados abandonaron la sala durante su intervención.

La detención de Sarandon vuelve a colocar a la actriz en el centro de una protesta política. La ganadora del Oscar por Dead Man Walking mantiene desde hace años una participación pública en manifestaciones vinculadas con el conflicto de Medio Oriente y ha hablado en distintas oportunidades sobre su postura respecto de la guerra en Gaza. En esta oportunidad, su participación en la movilización terminó con su detención frente a la sede de Naciones Unidas.

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