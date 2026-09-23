A los 85 años, Salomón “Coqui” Darwiche se convirtió en una de las caras más inesperadas de las redes sociales. Conocido como Abuelo Coqui, conquistó a millones de personas alrededor del mundo con videos en los que combina consejos de vida, reflexiones, humor y canciones, y logró algo que no suele ser sencillo: convertirse en un fenómeno viral entre públicos de todas las edades.

Nacido en Buenos Aires en 1941, Salomón fundó junto a su esposa una reconocida marca de ropa femenina. Hoy, sin embargo, sus historias llegan a personas de distintos países y generaciones, acompañadas por las melodías originales que compone su propio nieto.

Martín Dlugonoga y su Abuelo Coqui (Foto: Hernán Khatchadourian)

En diálogo con Ciudad, el Abuelo Coqui y su nieto Martín Dlugonoga cuentan cómo nació el fenómeno, cómo fue pasar del anonimato a ser reconocido por desconocidos y por qué creen que, en tiempos de pantallas y videos cada vez más breves, todavía hay una necesidad de escuchar lo que tienen para decir los abuelos.

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Ciudad Magazine: -¿Qué fue lo primero que pensó Coqui cuando Martín le propuso que grabe los videos para promocionar tu tu arte?

Abuelo Coqui: -Y me agarró de sorpresa.

C: -No se la esperaba. ¿Y nunca se imaginó que las iba a utilizar para hacer sus canciones?

AC: -Cuando me propuso eso, me dijo ‘Bueno, ¿te animás?’. Y le dije ‘Sí, como no me voy a animar’“.

C: -¿Cómo lo enganchó la fama? De repente su perfil de Instagram se fue por las nubes. ¿Reconoce la gente por la calle?

AC: -Sí que me reconocen. Me piden sacarme fotos con ellos. Un día entró un bar a tomar un café y había una mesa con dos señoras. Y la señora dice ‘Mira quién entra’. La otra señora vuelta, me mira y se larga a llorar, era una cosa desesperada. Entonces yo me acerco y le pregunto a la señora qué le pasa, y ella me dice ‘Verlo a usted acá, que lo vengo siguiendo. Estuve cinco meses internada y con el celular en la mano mirando lo suyo’. ‘Bueno, cálmese señora, yo me tiene acá’. Y no paraba. Esa es una de tantas que me hicieron en la calle.

C: -¿Y a vos Martín cómo se te ocurrió?

Martín Dlugonoga: -Él contaba muchas historias al principio. Entonces yo lo empecé a filmar y a editar sin saber editar ni nada, y lo subía a TikTok como para tener un registro para que esté en algún lado. Un día cuento un chiste en una cena lo subo y viraliza. Hizo un poquito, no me acuerdo cuánto hizo. Y la semana siguiente le digo que ya que viralizó ese video, habría que empezar a pensar el contenido.

Y al principio empezamos a hacer humor. Me acuerdo que nos juntamos en un en un restorán y empezamos a pensar y a él no se le ocurre nada, y mí tampoco. Bueno, comemos y nos vamos, a otra cosa. Terminamos de comer y él pide la cuenta de una manera muy particular. Entonces le digo que la pida de vuelta, y lo filmo, y le digo ‘de otra manera’, lo filmo (...) y subimos varias maneras de pedir la cuenta y ese viralizó mucho más que el anterior, pero con eso terminamos charlando con Coscu, terminamos la tele, no sé...

Entonces cuando teníamos una base de seguidores medio estable, a mí se me ocurrió empezar a mezclarlo con la música. Al principio hacíamos humor y con la música hicimos toda la parte filosófica, de consejos y demás

C: -¿Siempre fue así con los consejos?

MD: -Él tiene dos facetas: la parte filosófica, psicológica, de consejos, y la parte humorística.

AC: -Te digo la verdad: nos reunimos, pero él es el conductor, es el director, es el cantor y es el que me guía sabiendo cómo soy yo.

C: -Claro, te conoce bien.

MD: -Yo aprendí de todos los consejos que él me daba cuando yo era chico. De todos esos consejos vamos acordándonos, escribiendo, tomando inspiración en otros lugares, escribiendo juntos y se los voy recordando para que los vuelva a decir ahora a la cámara.

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C: -¿Las anécdotas son infinitas?

MD: -Infinitas, porque se pueden ir mezclando.

C: -¿Coqui siempre fuiste así, tan conversador, tan de contar anécdotas y enseñanzas? ¿De dónde las aprendiste?

AC: -Claro, yo le conté a él lo que yo hacía en mi juventud y él lo fue analizando

MD: - Yo creo que la sacó más que de lecturas, de vivencias me parece de 84... o 48 años de vivencias

AC: -De 48 años…

Martín Dlugonoga y su Abuelo Coqui (Foto: Hernán Khatchadourian)

C: -¿Hay alguna historia así de la de tu vida que hayas vivido y que no la contaste en las redes

sociales, o contaste todo?

AC: -Mirá, en mi juventud yo tenía 18, 19 años y un amigo me preguntó tomar mucho, pero mal. Pero un buen un día le dije ‘Mira, terminemos. Te voy a llevar Alcohólicos Anónimos. Lo llevo, me atiende una chica y le digo ‘Mira, traigo a mi amigo porque no quiero verlo así, pero quiero que lo atiendan a él solo, no grupal’“.

Mi amigo entró a la habitación, entre el psicólogo psiquiatra y le dice ‘Buen día. ¿Vino solo?’, y él le dice ‘¿No le pone un poquito de hielo?’. Yo lo estaba escuchando de afuera, y el doctor dice ‘Bueno, está muy bien. Ya terminamos’. No tenía cura.

C: -¿Por qué creen que la gente se engancha tanto con los consejos de vida?

MD: - Yo creo que es la mezcla de generaciones. Yo teniendo el lenguaje de las redes y el enganche de los primeros tres segundos. Yo le digo ‘Déjame a mí decir lo que tengo que decir, que es el enganche, y después das la enseñanza’. Pero si yo logro retener a los seguidores en los primeros tres segundos como para decirle ‘Necesitas escuchar esto’, después, a los diez segundos del video, podés desarrollar un poco más porque a la persona ya la tenés ahí.

Ahí él desarrolla, pero si no es por los primeros tres segundos nunca llegan a escuchar esos consejos. Hay un montón de gente que da estos consejos, pero nadie te atrapa los primeros tres segundos como él. Y, después, la resolución de los problemas filosóficos o de los o de las cosas que él cuenta es una canción que hace que la enseñanza de él se te tatúe en la cabeza porque tenés un recordatorio sonoro de lo que él te dijo.

Y vos podés ir a escuchar esa canción y las canciones tienen algo que las palabras que no tienen, que es que evocan recuerdos, evocan ideas, evocan momentos. Entonces, con la canción, si la tenés asociada a la enseñanza o a la cara de él, es más rápida la llegada.

C: -¿Te han pasado que llegan mensajes para el abuelo de otros países?

MD: - Ayer me llegó un mensaje al Facebook en un idioma que yo no conocía. Escribí y mandé al al chat para que me diga el idioma es del sur de Siri Lanka, y decía ‘Gracias abuelo por tus consejos. Escuché la música, no la entiendo la letra, pero me gustan igual sus consejos’. Y así miles. Mucho de Brasil, mucho también de Mozambique...

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C: -¿También creen que existe la necesidad de volver a escuchar a los abuelos?

MD: -Hay algo que está pasando ahora, que es el Instagram, las redes sociales son muy adictivas y los de YouTube y de TikTok trabajan para que vos no salgas del teléfono. O sea, el objetivo es que vos estés metido

ahí, no importa con qué. Generalmente con cosas más sencillas y más adictivas. Eso no es muy bueno. Entonces hay una necesidad de frenar la pelota un poquito, de jugar el mismo juego para poder hacerles entender a los chicos de que hay otras cosas afuera de la adicción al teléfono y a la dopamina que te da el celular.

Jugando al mismo juego, les entramos por ahí y mi idea es (...) que vos estás atado a la dopamina, entonces yo con la misma dopamina te agarre, pero cuando terminó el video te saco de TikTok y te llevo a Spotify o a YouTube. No es que te llevo al parque. Te corto el mambo y te hago escuchar una canción de tres minutos que cambia a los 15 segundos promedio de un video de TikTok. Entonces para mí sí hay una importancia de escuchar un abuelo que te frene un poquito el mambo, que no te pone la doble pantalla de abajo un jueguito y arriba alguien hablando para que no pueda parar con la dopamina. Entonces yo creo que si hay algo muy valioso de escuchar a la gente grande que está afuera de todo eso, que no sabe que no tiene la dopamina tan resaltada como todos los jóvenes.

C: -Creo que hay una necesidad de guía, no en nuestra sociedad como que cambió valores y como que necesita recuperarlos o no saben dónde encontrarlos.

MD: -Si, Y aparte de la música, si vos escuchás el top 50 de Argentina, la letra es muy banal. Yo estoy de acuerdo

a favor de todo y también lo puedo llegar a disfrutar, pero lo tenés que entender como algo de disfrute, pero no algo de alimentación del alma como leer un libro de filosofía. Lo tenés que entender como algo que te puede divertir un rato, pero está escaso eso que alimenta realmente el alma, que es en realidad de donde viene el arte de al principio. Hoy el arte es entretenimiento, pero al principio era entretenimiento, pero también era un lugar donde cantar las penas, un lugar donde se contaba una historia. (...) Eso se ha perdido en el entretenimiento por algo económico, de que no estoy en desacuerdo, pero no hay que perder lo otro que es intentar de que el otro también de beneficio o de un rédito económico. Por eso es lo que intento hacer con el abuelo es unificar.

Martín Dlugonoga y su Abuelo Coqui (Foto: Hernán Khatchadourian)

C: -¿Cómo es su relación? ¿Se ve todos los días de estar más juntos?

AC: -Nos vemos muy seguido. Trabajamos muy seguido, tres veces por semana.

MD: -Nos unificó una barbaridad. Una vez por semana de la casa. El fin de semana vamos a comer un bar.

C: -Esto de tener una relación más estrecha, ¿les permite decirse cosas que no se decían antes?

MD:-Para mí sí. Hicimos una canción. El año pasado, cuando empecé a darme cuenta el poder que tenía él, empecé a decir ‘Voy a componer canciones pensando primero la vida de él. Y una de la una canción que escribí va exactamente con esa pregunta que se llama Las cosas que no dije y con la canción lo que él decía era ‘todas las cosas que vos no te animás a decir, usá esta canción para hacerlo’.

AC: -Siempre nos llevamos muy bien. Martín siempre era muy este obediente en lo que yo le dije. Nunca discutimos. Tuvimos una relación toda la vida muy buena. Llegar a esto, yo no lo pensaba.

C: -Nunca te imaginaste que ibas a hacer esta dupla con tu abuelo.

MD: -No, ni loco. Es que lo que me va enseñando la vida es que donde menos te esperas está la respuesta, que en realidad es lo que me explicó él. Mientras más perseguís algo más se escapa. Mientras más paciencia tenga, más rápido llega. Y esto yo no lo hice con ningún objetivo y fíjate que donde yo ponía el objetivo no funcionaba, donde no lo

ponía funciona. Es paradójico o es lindo en realidad que él me lo me lo decía toda la vida y me lo demostró con esto.

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C: -¿Cuánto tiempo tardas en componer una canción?

MD: -Hay algunas que salen en media hora, pero esas después mucho no me gustan. Las que me gustan son las que me cuestan un huevo, las que tardo, las que demoro capaz dos semanas en escribirla, Intento no volverme loco, no enroscarme mucho, pero hay veces que siento que le falta más laburo o el estribillo necesito escribirlo siete veces

y el que me quede el octavo y eso se demora dos semanas

C: -¿Y los videos cuando salen?

MD: -Los de él, uno por día a uno por día. En esas tres veces por semana que nos juntamos, le hago tres por vez, ya son nueve. Hay dos que no subo o tres que no subo y me quedan siete.

C: -Si hay algo de esta fama súbita que no se esperaban - yo creo que era para el abuelo era no poder tomar café tranquilo- ¿qué es?

MD: - Yo no me esperaba que sea con el abuelo, que SUBA un video con él y tenga 80 millones de vistas. Sin exagerar. Es una locura que me escriban de Sri Lanka o de Mozambique. Si vos vas a mi YouTube y ves mi canción, en los comentarios son todos ‘Gracias abuelo por recomendarme esta canción’.

AC: -Pero yo quiero que él esté poco más arriba.

C:- ¿Cómo manejas el crecimiento de este proyecto? ¿O sea, qué planes a futuro hay?

MD: -Lo que intento es mantenerlo chiquito, a nivel familiar, no cambiar nada de lo que funcionó, no pensar de que ahora tenemos que comprar una cámara, un micrófono nuevo, todo con el teléfono, las canciones las sigo produciendo yo en mi estudio. Si funcionó así, mantener un video por día o un video cada dos días, una canción por mes; y a fin de año, disco, notas o shows en vivo también. Y ahora también voy a tirar una primicia: fueron declarados de interés cultural de la Ciudad de Buenos Aires los videos que hacemos con el abuelo.

C: - ¿Ustedes creen que esto está en el inicio del proyecto? ¿Cuánto llevan haciendo videos?

MD: -Dos años, y estamos arrancando, reconociendo el terreno ¿viste? Ni arrancó el partido...

una obra de teatro juntos.

C: -¿Hay algún otro objetivo que tengan juntos?

MD: -Yo quiero cerrar el año con un teatro grande y el año que viene llevármelo a él a los Premios Gardel. Quién dice los Latin Grammy...

AC: -Lo que yo más quiero es eso. Hagamos de vuelta un teatro y que tenga más reconocimiento.

C: - Les deseo el mayor de los éxitos a los dos.

MD y AC: -Muchísimas gracias a vos.

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