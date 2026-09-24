Lee tu horóscopo diario del 24 de septiembre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Piscis aumenta tu sensibilidad y te invita a dedicar más tiempo a quienes amas. Equilibrar tus responsabilidades con el afecto ayudará a fortalecer los vínculos y sentir más unión.

Tauro : La Luna en Piscis aporta sensibilidad y una energía reparadora para tus vínculos. Abrirte al cariño y expresar lo que sientes puede fortalecer tu relación y ayudarte a disfrutar más del amor.

Géminis : La Luna en Piscis despierta tu sensibilidad y te ayuda a conectar mejor con quienes amas. Ordenar tus emociones antes de hablar permitirá recuperar equilibrio y fortalecer un vínculo especial.

Cáncer : La Luna en Piscis potencia tu sensibilidad y capacidad para cuidar a quienes amas. Mostrar tu lado más comprensivo puede fortalecer una relación y convertirte en un apoyo importante para el otro.

Leo : La Luna en Piscis intensifica tus emociones y pone el foco en la intimidad de pareja. Hablar con sinceridad evitará confusiones y te ayudará a construir mayor confianza con la persona que amas.

Virgo : La Luna en Piscis, tu signo opuesto, aumenta tu sensibilidad y pone el foco en la pareja. Dejar atrás historias del pasado puede ayudarte a abrirte a una nueva oportunidad para el amor hoy.

Libra : La Luna en Piscis aumenta tu sensibilidad y favorece los gestos cotidianos de amor. Comunicarte con ternura puede ayudarte a sentirte valorado y fortalecer la armonía dentro de tu relación.

Escorpio : La Luna en Piscis potencia tu magnetismo y puede mostrarte que despiertas más interés del que imaginas. Elegir desde el corazón te ayudará a dejar atrás vínculos que ya no te hacen bien.

Sagitario : La Luna en Piscis te invita a buscar contención y apoyo dentro de tus vínculos. Dejarte acompañar puede ayudarte a resolver una situación afectiva y abrir la puerta a un romance inesperado.

Capricornio : La Luna en Piscis favorece conversaciones, propuestas y planes románticos. Organizar un viaje de a dos o compartir nuevos proyectos puede renovar la conexión y fortalecer tu relación.

Acuario : La Luna en Piscis te invita a reconocer qué vínculos ya cumplieron su ciclo. Aceptar cambios o finales necesarios puede ayudarte a valorar lo que mereces y abrir espacio para un nuevo amor.