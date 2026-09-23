En medio de la creciente visibilización de diferentes casos de acoso que atraviesan figuras públicas, Sofía “Jujuy” Jiménez decidió contar en primera persona el calvario que vivió durante cuatro años con un hombre que la seguía, le enviaba mensajes por redes sociales y aparecía en lugares que ella frecuentaba.

La modelo habló sobre la situación en Que alguien le avise, el programa de streaming de La Casa, y no pudo contener las lágrimas al recordar cómo el hostigamiento llegó a modificar por completo su vida cotidiana: “A mí me pasó durante tres, cuatro años. También tuve uno que me perseguía”, contó, visiblemente angustiada.

Según relató, la situación comenzó con mensajes a través de las redes sociales, pero con el tiempo el hombre habría comenzado a buscar encuentros presenciales. La preocupación fue creciendo hasta obligarla a cambiar sus rutinas y tomar medidas para sentirse más segura: “Yo me tuve que cambiar de departamento dos veces”, reveló Sofía.

Foto: Captura de video de X (@somoslacasaok)

La influencer también explicó que incluso llegó a modificar su manera de trabajar por temor a que esta persona pudiera saber dónde encontrarla: “Yo creo que hay que hablar y hay que decirlo, porque yo la pasé como el ort... durante mucho tiempo. De hecho, no me animaba tampoco a estar fija de lunes a viernes en tal horario en este programa porque sabía dónde estoy”. Y agregó: “Al principio, cuando yo venía a este programa, miraba muchísimo la gente que cruzaba y demás, porque siempre te da miedo”.

Jujuy aseguró que realizó una primera denuncia, pero que el hombre volvió a acercarse en otras dos oportunidades. El episodio que describió como uno de los más graves ocurrió en el hotel Four Seasons, donde se encontraba hospedada.

Según su relato, estaba por tomar el ascensor cuando el hombre apareció y le impidió subir: “Directamente se me metió al hotel. Yo estaba en el Four Seasons, voy a tomarme el ascensor y el tipo me frena”, afirmó.

Foto: Captura de video de X (@somoslacasaok)

Sofía contó que pidió ayuda dentro del establecimiento y que finalmente intervino la Policía: “No me dejaba que me suba al ascensor. Llamamos a la Policía, todo, e hice la denuncia”, continuó.

Además, cuestionó la respuesta que, según contó, recibió después de realizar sus denuncias. Aseguró que los agentes le explicaron que no podían avanzar porque el hombre no la había atacado físicamente: “La Policía no hacía nada, porque el tipo dijo: ‘No, pero si no le hice nada’”.

“¿Hasta que no te agarran tirada en el piso, golpeada o lo que sea, no se ejecuta nada?”, cuestionó, visiblemente conmovida. Y cerró, entre lágrimas: “Por favor, que la Justicia, si está escuchando estos casos, haga algo, porque no podemos dejarlo en vano”.

Foto: Captura de video de X (@somoslacasaok)

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EL LLANTO DE JUJUY JIMÉNEZ TRAS RECIBIR UNA CARTA DE SU NUEVO NOVIO EN SU CUMPLEAÑOS: “ES MUY FUERTE”

Jujuy Jiménez celebró sus 35 años de una manera muy especial y profundamente emotiva. La modelo compartió en sus redes sociales un video en el que se la ve llorando de emoción tras recibir una carta de su nuevo novio, un gesto que no esperaba y que la desbordó por completo.

“Es muy fuerte… son las 12 y un para de minutos. Mi novio me escribió una carta de puño y letra y les juro que creo que nunca había visto ni una carta. ¡Es muy hermosa!”, comenzó diciendo Jujuy, todavía sorprendida.

Según contó en el video, el momento fue aún más inesperado cuando él se alejó unos minutos: “Se fue a buscar un regalito al auto o algo más, porque le daba cosas que le lea delante de él”, relató entre risas y lágrimas.

Foto: Captura de Instagram (@sofijuok) Por: Fabiana Lopez

Visiblemente movilizada, la modelo reflexionó sobre lo que estaba viviendo y dejó frases que rápidamente emocionaron a sus seguidores:“¡No puedo más! Estoy muy feliz. Qué lindo sentir amor, qué lindo sentir que estás rodeada de gente que te quiere de verdad, que te acepta tal cual sos, que valora tu forma de ser, que te ama con el corazón”.

Jujuy también destacó lo especial del gesto romántico en tiempos donde, según ella, ya casi no existe: “Que escriban una carta de puño y letra. Real, esto ya no existe, en los tiempos de hoy no suceden“, detalló.

Jujuy Jiménez: “Qué lindo sentir amor, qué lindo sentir que estás rodeada de gente que te quiere de verdad, que te acepta tal cual sos, que valora tu forma de ser, que te ama con el corazón”.

“Estoy muy feliz. Feliz cumpleaños para mí. Él armó toda una cena romántica”, cerró Jujuy, visiblemente movilizada por el gran momento que está atravesando en el plano amoroso.