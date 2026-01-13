A casi cuatro años de separarse de Bautista Bello luego de una infidelidad, Sofía “Jujuy” Jiménez volvió a apostar al amor y decidió oficializar su nueva relación en redes sociales.

La modelo comenzó el año en pareja con el salteño Gustavo Qüerio Hormaechea.

En octubre de 2025, Bautista Bello compartió en sus redes sociales que volvió a ser papá, tras el nacimiento de Cruz.

Sin embargo, durante la charla en el programa de eltrece, el tema de la infidelidad volvió a escena cuando relacionaron el engaño que sufrió con el reciente escándalo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. Lejos de esquivar la pregunta, Jujuy fue sincera y contundente.

Jujuy Jiménez (captura de eltrece, Puro Show)

Jujuy Jiménez habló de las infidelidades tras volver a apostar al amor

“Estuve tres años soltera. Después de esa situación, durísima, necesité entrar en una introspección, sanar, escucharme y ver qué me pasaba”, explicó sobre el tiempo que se tomó antes de volver a vincularse amorosamente.

La modelo aclaró que, en su caso, el mayor dolor no tuvo que ver con el engaño en sí, sino con la exposición y la falta de cuidado. “A mí me dolió un montón, pero no por la infidelidad, sino por la falta de respeto y el código. Si vas a estar con otra persona, hacelo bien, cuidame”, expresó.

En ese sentido, recordó lo difícil que fue atravesar ese momento siendo una figura pública: “A partir de eso se empezó a llenar mi casilla de videos y situaciones que no estuvieron nada buenas. Ahí dije: ‘me sentí la boluda más grande del país’ y fue cuando decidí terminar la relación”.

Con una mirada más reflexiva, Jujuy remarcó la importancia de sanar antes de seguir adelante. “Es importante ocuparse de uno mismo, hacer un trabajo interno y no quedarse con resentimiento. Yo a todos mis ex les mando un abrazo enorme, está todo bien, no me quedo con enojo”, concluyó.

