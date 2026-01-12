Pasadas las 8.30 de la mañana, Luciano Castro le dio una extensa entrevista a Nacho para Puro Show, donde habló abiertamente de la infidelidad a Griselda Siciliani durante un viaje que realizó a España.

Atento al clima emocional de la charla y a la fragilidad del actor, el notero de eltrece reveló un dato inesperado sobre el final de la nota, realizada en Mar del Plata, minutos después de que Castro saliera del mar.

Luciano Castro rompió en llanto al hablar de su infidelidad a Griselda Siciliani

“Uno de los títulos más fuertes de la nota es que dijo que Griselda está enojadísima”, anticipó Nacho en vivo.

Luego, el periodista contó el detrás de escena que no se vio al aire:“Con los lentes no se notó, pero Luciano empezó a lagrimear un poco y, cuando terminó la nota, se puso a llorar”.

La reacción del actor dejó en evidencia el impacto emocional que le generó hablar públicamente del tema y del delicado momento que atraviesa la pareja.

