Luciano Castro habló en Intrusos y reveló como su infidelidad a Griselda Siciliani impactó de lleno en la relación, a casi dos años de haber apostado al amor.

“En un segundo le tuve que contar a Griselda todo… Esto no resbala, esto jode”, dijo el actor en referencia al 6 de enero, día en que Puro Show hizo viral el audio de WhatsApp en el que hablaba con Sarah, la joven con la que engañó a la actriz durante su viaje a España.

“Tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato así las destruyo”, agregó Luciano Castro.

