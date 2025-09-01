Sofía “Jujuy” Jiménez se sinceró en Implacables, habló a corazón abierto sobre la maternidad, y reveló cuál es el gran obstáculo que encuentra a la hora de proyectarse como mamá.

“Vi el posteo de Laurita Fernández y me re emocionó. Me sentí muy tocada porque mi mamá todo el tiempo me lo dice: ‘Sofi, ¿por qué no empezás a tener el proyecto?’. Y yo le digo: ‘No sé, mami, en este momento no me está saliendo, no es mi interés, realmente no tengo esa necesidad hoy’”, contó, después de que la conductora contara que congeló óvulos.

Ante la insistencia familiar, Jujuy reconoció que hasta le plantearon la posibilidad de congelar óvulos, aunque esa idea le genera un dilema interno: “Es verdad que hoy existe esa posibilidad, pero me mueve mucho porque no sé si es algo que realmente quiero. Siento que, si me pongo a congelar óvulos, estoy resignando después –quizás- la posibilidad de ser madre”.

En su reflexión, Jujuy admitió que hay una parte de ella que sueña con ser mamá, pero con un marco muy claro: “Siempre me imaginé mamá con un proyecto de familia”, expresó.

Y cerró: “Admiro a esas mamás solas, me generan mucha admiración, pero no podría. Si puedo elegir, preferiría no”.

EL SINCERICIDIO DE JUJUY JIMÉNEZ SOBRE LO QUE ESPERA DE UN HOMBRE

Divertida, como se suele mostrar, Sofía “Jujuy” Jiménez pasó por Socios del Espectáculo y habló de esta nueva etapa de soltería tras haberle puesto punto final a su historia de amor con Bautista Bello por serle infiel.

Indagada por su presente sentimental, la modelo se sinceró en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por eltrece: “Tampoco es que estoy sola, siempre estoy abierta a conocer. Este verano quiero tener permitidos, nada de noviazgo fijo”.

En cuanto a la consulta sobre si le escriben muchos famosos, Jujuy respondió: “Más o menos. Yo creo que, por ahí es más una idea de lo que se imaginan que uno puede llegar a recibir, pero no es así en la diaria. Hay muchos verificados (que me escriben)”.

“No me fijo tanto en el rubro. A mí me pasa que, de verdad, para estar con alguien necesito mirarlo a los ojos y que me genere algo, que me pasa algo y me transmite. No importa lo que hace, pero que haga algo. Que trabaje, eso seguro, no estoy para mantener a más nadie”, continuó.

Por último, Sofía reveló que un jugador de la Selección intentó contactarse con ella: “Me mandó mensajitos, pero nunca respondí. Viste que podés ver qué escribieron y que no se entere. Y lo gracioso es que después quise mostrarle a una amiga para reírnos, y ya lo había borrado. Yo creo que todos tiran y tiran y el que pica, pica. Y está bien, hoy se maneja todo mucho así”.