Haciendo gala de su honestidad sin filtros, Sofía “Jujuy” Jiménez (32) argumentó con contundencia por qué no volvería a estar en pareja con una persona 20 años mayor.

La modelo y periodista fue novia de Guillermo “El Pelado” López. Jujuy comenzó la relación cuando tenía 22 años y el vínculo amoroso duró hasta sus 27.

Invitada a Noche al Dente, la modelo afirmó que no volvería a estar con alguien que la doble en la edad.

SOFÍA “JUJUY” JIMÉNEZ NO VOLVERÍA A SALIR CON ALGUIEN 20 AÑOS MAYOR

Fernando Dente: -¿Volverías a salir con alguien que te duplique en edad?

Sofía “Jujuy” Jiménez: -No. Definitivamente, no. Fue un no rotundo.

Fernando: -Ya está. Igual, en algún momento hay que vivir esa experiencia.

Jujuy: -Quizás sí, quizás no. Depende en qué momento de tu vida está la diferencia de edad. Yo tenía 20 y el otro 40, era mucho. Hay un idioma que, en un momento, no…

JUJUY JIMÉNEZ RECORDÓ PICANTE SU NOVIAZGO CON EL PELADO LÓPEZ

En 2021, Sofía “Jujuy” Jiménez fue a LAM e hizo resonantes declaraciones sobre su pasado noviazgo con Guillermo “El Pelado” López.

“Con esa gestión, como él era más grande y yo tenía 22 años, me perdí todo un momento de mi vida. No salía”.

Con el sentido del humor punzante que lo caracteriza, Ángel de Brito arremetió a pura ironía: “¿Qué hacían? ¿Jugaban a las bochas, al dominó…?”.

Y Jujuy Jiménez concluyó, picante: “Era estar todos los sábados tapados hasta la nariz, mirando Netflix. Ahora me gusta hacer amigos”.