Testigo presencial del explosivo cruce de Andrea Rincón y Belén Francese en PH, Podemos Hablar, Sofía “Jujuy” Jiménez le dio un móvil a LAM para dar detalles del conflicto que se verá el sábado 14 por Telefe.

Lo que no imaginó la modelo y periodista que recibiría un llamado en vivo de parte de la producción del programa de Andy Kusnetzoff con un contundente pedido.

LA INCOMODIDAD DE JUJUY JIMÉNEZ AL RECIBIR UN LLAMADO EN VIVO

Sofía “Jujuy” Jiménez: -Me está llamando la producción...

Santiago, notero de LAM: -No, le saco el celular a Sofía. Ya estás arriba del barco, tenés que navegar.

Sofía: -No sé si puedo contar.

Ángel de Brito: -¿Quién llama? Bloquea, bloquea.

Sofía: -Maru (productora) Ay, chicos, ¿para qué hablo? Santiago, te dije.

Notero: -Ya estás en vivo. Ya está.

Ángel: -¿Pero vos estas contratada por Andy? ¿Te pagan?

Sofía: -No, no me pagan.

Ángel: -Te hicieron pasar un re mal momento y encima no podés contar...

Sofía: -Me quiero matar. Veamos si me dejó un mensajito. Es que no puedo seguir hablando más. Este llamado es... Voy a ver. Dejame ver. No, está bien. Siéntense que arrancamos.

Yanina Latorre: -No seas miedosa. No es tu jefe. Libertad de expresión, amor.

Sofía: -Ay, yo nunca me meto en quilombo con nada... Me dice que no se pierdan el programa, este sábado.

Acto seguido, Sofía “Jujuy” Jiménez continuó dando detalles del tremendo cara a cara de Belén Francese y Andrea Rincón, pero volvió a recibir un llamado al aire.

“Sigue llamando”, expresó la modelo y periodista tras ventilar muchos detalles.