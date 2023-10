Luego del doloroso momento que atravesó con su separación de Bautista Bello, tras las imágenes que se filtraron con una mujer en Brasil que comprueba su infidelidad, Jujuy Jiménez rompió en llanto al hablar de sus deseos de volver a confiar en el amor.

Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff invitó a los famosos de la noche a acercarse cerca de la fuente: “Lo que vamos a hacer es conectar con el agua. Si quieren, pueden decir qué les gustaría que se lleve el agua, algo que se quieran sacar de encima, o qué les gustaría que les devuelva el agua”, expresó el conductor de PH, Podemos Hablar.

Fue entonces que Jujuy tomó la palabra: “Me encantaría que me devuelva las ganas de creer en el amor y volver a confiar. Yo creo, me encanta creer, soy una fiel seguidora del amor; pero estoy como medio desilusionada de eso. Así que ojalá”, atinó a decir, antes de que los ojos se le llenen de lágrimas.

En ese momento, Sol Pérez corrió a abrazarla y la modelo le agradeció el gesto: “Ay, qué bol…, me siento re tarada. Voy a odiar este momento, pero es que quiero tener confianza. No pongan esto (al aire), pero gracias por este abrazo”, lanzó. Y cerró, a corazón abierto: “Quiero volver a creer y poder formar mi familia”

JUJUY JIMÉNEZ REVELÓ QUE LE FUE INFIEL A UNA EXPAREJA

De a poco, Sofía “Jujuy” Jiménez va sanando el dolor que le causó la viralización de una foto que comprueba la infidelidad de –su por entonces novio- Bautista Bello con una mujer en un boliche en Brasil. Y en su visita a Noche al Dente, la modelo sorprendió con una confesión en vivo.

“¿Alguna vez fuiste infiel?”, fue una de las preguntas que Fernando Dente le hizo a su invitada sin vueltas. Y luego de pensarlo unos segundos, la entrevistada se confesó ante las cámaras en el ciclo de América: “Sí, fui infiel y tengo que decirlo. Yo no puedo mentir. Alguna vez lo hice y me sentí tan mal que no lo volví a hacer nunca más”.

“Me dio culpa, Para eso, prefiero no estar de novia si me pasa eso. Yo creo en la monogamia, o por lo menos tengo ganas de creer. No me animo tanto al poliamor”, cerró Jujuy, quien no le cierra las puertas al amor después de su desilusión.