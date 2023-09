Mientras Sofía Jujuy Jiménez estaba en España ilusionada con formar familia con Bautista Bello, al celular le llegaban las fotos del criador de caballos besándose con otra mujer en Brasil. Ahora, la modelo contó cómo fue el reencuentro con su ex tras la separación.

“Sorry, amor. Vos te perdés todo esto. Y yo sigo adelante”, recordó qué le dijo al hombre que le metió los cuernos.

“Nos sentamos a hablar. Estuvo muy bueno. Para mí fue re importante”, explicó Jujuy en una nota con Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Entonces, justificó el diálogo al reencontrarse con su ex: “Yo necesito andar liviana por la vida, no me gusta andar enojada, con sentimiento de bronca o enojo”.

“Fue súper sanador”, concluyó Sofía Jujuy Jiménez sobre Bautista Bello.

JUJUY BLANQUEÓ QUE YA VOLVIÓ A LAS PISTAS

Superado el mal trago, Jujuy Jiménez ya dejó atrás a Bautista Bello y volvió a salir de noche: “Ya empecé a salir, a tener ganas de ir a boliches”.

“Me animé a bailar con otra persona y me gustaron tres, pero se me tiran un montón”, agregó.

Ahí, admitió: “Recibí mensajes de ‘cositas’ anteriores, pero respondía con buena onda, sin ánimo de concretar una cita”.

Al final, Sofía Jujuy Jiménez concluyó: “No me imagino chapando con otro”.