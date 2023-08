Sofía Jujuy Jiménez asistió el martes al programa de Georgina Barbarossa en Telefe y realizó una campaña de concientización sobre la menstruación, lo que provocó cientos de críticas en las redes, pero también impresiones positivas.

Horas más tarde de esta situación, la modelo realizó un durísimo descargo en una entrevista con Juan Etchegoyen a través de Mitre Live.

“Honestamente todo lo que vi de contenido fue impresionante el nivel de empatía y de conexión, mujeres y hombres, quizás cuando contaron que esto no había pasado de verdad, generó que pongan en duda y a mi no me importaba”, comenzó diciendo la conductora.

Y afirmó, sobre el problema que viven muchas personas en la actualidad: "Estoy segura de lo que hice y a dónde me paré para hacerlo y a la causa, poniendo el foco en las niñas, es un bajón cuando te viene y de verdad no queres ir al colegio”.

"Si hace ruido mejor, porque era mi intención”, agregó Jujuy, contundente e indignada por los comentarios negativos.

EL PICANTE COMENTARIO DE SOFÍA JUJUY JIMÉNEZ HACIA SUS EX

Sobre la entrevista que dio con el periodista, Jujuy destacó: “En este vivo también comentan y a los que bardean les mando un beso enorme, tendrán su punto de vista y les recomiendo que conecte con la cuestión y que ponga el foco en lo importante".

Y añadió: "Lo más loco es que los haters estos muchas son mujeres, abracémonos entre las mujeres, esa es mi manera de ver la vida y vincularme, el beneficio no es para mí, a mí no me beneficia en nada”, dijo al respecto la joven.

“Los ex son justamente eso, ex, les mando besitos pero estaría bueno".

Para finalizar, Etchegoyen le consultó si le escribió algún ex. “¿Algún ex te escribió por esta situación que pasó”, le preguntó el presentador a Jujuy que lanzó risas de tensión y contestó: “No, viste que los ex son justamente eso, ex, les mando besitos pero estaría bueno”.