A dos meses del escándalo por infidelidad que terminó el noviazgo de Sofía “Jujuy” Jiménez con, quien era su pareja, Bautista Bello, la modelo hoy elige la soltería y contó en LAM cómo fue el reencuentro con su ex tras la polémica.

“Les juro que está todo bien. Pudimos juntarnos, nos vimos, hablamos”, aseguró. “¿Te lo reconoció? ¿Te pidió disculpas? Hay gente que te lo niega hasta la muerte”, indagó Yanina Latorre. “Sí, sí. Hablamos. Esto no me lo negó”, señaló, sobre las fotos en las que él aparecía besando a una chica en Brasil.

También, la modelo se refirió a si su ex intentó reconciliarse con ella. “No sabe. Yo lo vi muy perdido. Está mal y además sabe que no hay lugar tampoco”, aseveró.

Foto: Instagram

A 6 AÑOS DE SEPARARSE DEL PELADO LÓPEZ, JUJUY JIMÉNEZ RESPONDIÓ SI VOLVERÍA A SALIR CON ALGUIEN 20 AÑOS MAYOR

Haciendo gala de su honestidad sin filtros, Sofía “Jujuy” Jiménez (32) argumentó con contundencia por qué no volvería a estar en pareja con una persona 20 años mayor.

La modelo y periodista fue novia de Guillermo “El Pelado” López. Jujuy comenzó la relación cuando tenía 22 años y el vínculo amoroso duró hasta sus 27.

Invitada a Noche al Dente, la modelo afirmó que no volvería a estar con alguien que la doble en la edad.

Fernando Dente: -¿Volverías a salir con alguien que te duplique en edad?

Sofía “Jujuy” Jiménez: -No. Definitivamente, no. Fue un no rotundo.

Fernando: -Ya está. Igual, en algún momento hay que vivir esa experiencia.

Jujuy: -Quizás sí, quizás no. Depende en qué momento de tu vida está la diferencia de edad. Yo tenía 20 y el otro 40, era mucho. Hay un idioma que, en un momento, no…