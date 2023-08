Sofía Jujuy Jiménez contó en Noche al Dente que tiene un insólito talento oculto con los pies y reveló que hay personas que le piden fotos de sus dedos de los pies.

“¿Tenes algún talento oculto?”, le preguntó Fer Dente y fue entonces cuando la modelo contestó: “Sí, tengo uno que creo que no lo puede hacer nadie”.

“Es con los dedos del pie. Me había olvidado que hay gente que tiene fetiches con los pies, si querés no lo hago, me piden fotos de mis dedos”, dijo después.

Los pies de Sofía Jujuy Jiménez en Noche al Dente.

“No, hacelo, hacelo. A ver, ¿qué es lo que haces?”, le consultó el conductor y ella mostró entre risas: “Lo que hago es que abro mucho los dedos, esto no es normal”.

SOFÍA JUJUY JIMÉNEZ CONTÓ POR QUÉ RECHAZÓ A NEYMAR

Sofía Jujuy Jiménez reveló en su visia al programa de América por qué rechazó a Neymar, quien intentó conquistarla por redes sociales.

Sofía Jujuy Jiménez habló de Neymar.

“Me parecía muy loco que me hable. Me escribió mensajes directo en Instagram y me pasó su WhatsApp, me asustó, yo estaba inciando otro vínculo”, confesó Sofía.