Esta semana, Sofía “Jujuy” Jiménez quedó en el centro de la polémica por un video que publicó en sus redes sociales desde la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

“Te amo, Messi. Gracias, pa, por hacerme hincha de Argentina”, dijo la modelo e influencer durante el partido entre la Selección Argentina y Austria.

La frase generó una catarata de críticas en las redes sociales. Incluso, Yanina Latorre la calificó de “boluda” en su programa de radio. Con el objetivo de aclarar la situación, la conductora de SQP la entrevistó en vivo.

Lo que comenzó como una charla cordial terminó convirtiéndose en un tenso ida y vuelta, luego de que Jujuy lanzara una picante chicana contra Yanina y el panel.

Jujuy Jiménez, mano a mano con Yanina Latorre tras la polémica

Jujuy Jiménez, mano a mano con Yanina Latorre tras la polémica

Yanina Latorre: —Yo fui de las que te pegué, pero con humor. Yo tengo una sección en la radio, El boludo del día, y vos a veces estás. Era muy gracioso verte decir: “Gracias, pa, por hacerme hincha de Argentina”. ¿Qué? ¿Si tu papá no te hacía hincha de Argentina eras hincha de Perú? Yo no sabía que ya habías hecho este chiste por tu equipo. Si tenés que salir a explicarlo tanto, ¿te parece que es chistoso?

Sofía “Jujuy” Jiménez: —No fue un chiste para muchos. Era mi cara por todos lados y vi lo tuyo...

Yanina Latorre: —No fue para que te hatearan. Estoy en contra de la violencia y del hate. Después, cuando lo explicaste, dije: “Es un chiste muy malo”. Pero tampoco da para ejercer violencia.

Jujuy Jiménez: —Y como dijo Jorge Rial, no soy humorista y no hago chistes, pero a mí me pareció gracioso. Fue para mis redes.

Yanina Latorre: —Pese a que lo facturás, te afectó porque saliste a aclararlo. Si no, no lo aclares y dejá que pensemos cualquier cosa.

Jujuy Jiménez: —Yo hago lo que quiero con mi carrera. Con mis redes me manejo como yo quiero. Pongo los límites que yo quiero. Es mi cuenta y no me meto en la vida de nadie. No robé, no maté, no hice nada malo. Así como comunico lo lindo que me pasa, también está bueno ponerle un límite y un freno a lo que no está bueno.

Pía Shaw: —Hay algo que te va levantando la temperatura y te enoja. ¿Qué es lo que te enoja de toda esta situación?

Yanina Latorre: —Sí, sí.

Jujuy Jiménez: —Hoy enojo no tengo. Soy una persona muy pasional. Las injusticias sí me dan bronca y me enojan. Yo no pretendo gustarle a todo el mundo, pero por algo me trajeron. Yo no le pedí nada a nadie. A mí me llamaron. Es injusto sentir que, porque no soy periodista deportiva, tienen derecho a agredirme, a bardearme, a decir: “Esta pelotuda, esta boluda”.

Yanina Latorre: —No, en eso no tiene derecho nadie.

La chicana de Jujuy Jiménez que hizo estallar el estudio

La chicana de Jujuy Jiménez que hizo estallar el estudio

Sobre el final del móvil, que había comenzado de manera cordial y fue subiendo de temperatura, Jujuy Jiménez lanzó una frase que desató la reacción de todo el panel de SQP.

Yanina Latorre: —Gracias por recibirnos y por tener tanto humor. Me gusta que, cuando te hatean o yo misma te critico o te tratan de boluda, siempre das la cara y contestás. Lo banco.

Jujuy Jiménez: —Yo banco mucho mi trabajo y vivo de esto hace muchos años. Respeto tu trabajo, respeto el de todos. El respeto y la educación están ante todo. Somos humanos primero. Y claramente tan boluda no soy porque yo estoy acá y ustedes están allá, en el programa. Estoy facturando.

Nicolás Peralta: —¡Mirá cómo nos moja la oreja!

Pía Shaw: —¡Traidora!

Yanina Latorre: —Amor, no me busques la lengua porque tengo que cortar, si no sabés cómo te hago mierda. Yo estoy acá porque quiero.

Jujuy Jiménez: —No lo digo por vos.

Yanina Latorre: —Bueno, no te quiero bardear. Estuviste muy bien.

Majo Martino: —Yo me bajé del Mundial, mamita, para irme de vacaciones.

Pía Shaw: —Uy, Majo se calentó. Se puso de mal humor.

Yanina Latorre: —¿Quién se calentó? ¡Es un chiste!