La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo de tensión y por eso, en las últimas horas, la conductora expuso una fuerte crítica que el futbolista rosarino habría hecho sobre la Argentina al negarle el pasaporte local a sus hijas.

Este jueves, en DDM Guido Zaffora repitió información que ya habían dado Naiara Vecchio e Intrusos sobre el pedido de Icardi a la Justicia para viajar con Francesca e Isabella a Miami. En ese contexto, Wanda intercambió mensajes con el panelista, quien leyó al aire parte de la conversación.

Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto: IG)

“Está chequeado que es deudor alimentario, le deberían regir las mismas consecuencias que a cualquier padre. Es muy delicado. Él me denunció y pide restitución, no creo que lo autoricen”, señaló Zaffora.

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En otro tramo, Wanda dejó trascender que su expareja habría descalificado su país de origen de sus hijas, que nacieron entre 2015 y 2016 en Milán (Italia). Según relató Záffora, la empresaria afirmó: “Me dice ‘las únicas que no tienen pasaporte argentino son Francesca e Isabella porque él dice que no quiere que tengan documentación de un país de muertos de hambre’”.

La mediática aclaró que no comparte en absoluto la postura de su ex y explicó que ya solicitó al juez la autorización para tramitar la documentación argentina de las niñas. “Les hice DNI argentino sola porque no necesité su firma, porque se negó por el mismo motivo”, detalló.

Wanda Nara y Mauro Icardi (Fotos: Instagram)

En ese sentido, el panel debatió sobre la “precaución” de Wanda al hacerle los pasaportes a las niñas para evitar que “pasen de largo” en los controles de los EE.UU., país en el que los controles migratorios no son tan estrictos con pasajeros que llegan o salen hacia el Viejo Continente.

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