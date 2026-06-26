Ángela Torres sorprendió a todos con una declaración de amor sin filtros hacia Marcos Giles, en el día en que el streamer y exfutbolista celebró sus 30 años en suelo estadounidense. La artista, que acompaña a su novio en el viaje junto al equipo de Luzu TV, recurrió a Instagram para dedicarle unas palabras que rápidamente se viralizaron entre sus fanáticos.

“Feliz cumple amor de mi vida. Soy la persona más feliz del mundo estando cerca tuyo. Te mereces el cielo y más. Te amo mucho”, escribió Torres junto a una serie de fotos besándose con Giles en Estados Unidos.

"Feliz cumple amor de mi vida. Soy la persona mas feliz del mundo estando cerca tuyo. Te mereces el cielo y más te amo mucho", escribió Ángela Torres Por: Instagram

El posteo se llenó de comentarios de sus seguidores —los llamados Margelitors— y también de sus propios compañeros, como la fotógrafa Flor Jazmín, quien les agradeció por las imágenes inéditas que compartieron.

EL FESTEJO DE MARCOS GILES EN ESTADOS UNIDOS

Marcos Giles cumplió 30 años el 24 de junio, la misma fecha que Lionel Messi, y los festejó en Estados Unidos, en un restaurante, rodeado de sus compañeros de Luzu y de su novia, Ángela Torres.

El cumpleaños coincidió con el viaje del equipo para cubrir la Copa del Mundo, lo que convirtió la celebración en un festejo doble: entre amigos, con trabajo y con amor.

"Feliz cumple amor de mi vida. Soy la persona mas feliz del mundo estando cerca tuyo. Te mereces el cielo y más te amo mucho", escribió Ángela Torres Por: Instagram

La pareja, que nació en el universo de Luzu TV cuando ambos comenzaron a compartir programas, fue shippeada durante meses por compañeros y seguidores antes de confirmar su relación. En enero de 2026, Ángela Torres oficializó el vínculo sentimental con Marcos Giles, y desde entonces no dejaron de mostrarse juntos en redes y en vivo.