En medio del Mundial y con la camiseta de la Selección Argentina puesta, Ángela Torres eligió las redes para celebrar un hito personal: diez meses junto a Marcos Giles.

La cantante compartió una historia en Instagram con una foto de los dos en la tribuna y una frase que lo dice todo: “Hace 10 meses soy la tipa más feliz del mundo”.

DIEZ MESES Y SIN CRISIS QUE VALGA

El posteo de Ángela Torres llegó en el mejor momento para desmentir cualquier rumor de distancia o turbulencia en la pareja.

En la imagen, ella apoya su cabeza sobre Marcos Giles mientras él sonríe de oreja a oreja, y el texto que eligió el streamer no deja lugar a interpretaciones: “10 meses después de conocerte, no se explica mi suerte”.

Ángela Torres y Marcos Giles: 10 meses y un posteo que borra cualquier crisis. Crédito: Instagram

ÁNGELA Y MARCOS, UNA PAREJA QUE SE CONSOLIDÓ

Ángela Torres y el cantante Marcos Giles llevan diez meses de relación y lejos de bajar el perfil, cada vez aparecen más juntos y más enamorados. Este aniversario los encontró en Estados Unidos, viviendo el Mundial 2026 codo a codo, con la celeste y blanca como fondo de una historia de amor que sigue sumando capítulos.