Mery del Cerro abrió su corazón en Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece, y conmovió al relatar uno de los momentos más difíciles de su vida.

La actriz sorprendió al contar que el papel para Charlie y la Fábrica de Chocolate, la obra que estrenó en junio en el Teatro Gran Rex, llegó en medio de una etapa marcada por el dolor.

Por primera vez en televisión, reveló que perdió un embarazo fruto de su relación con Meme Bouquet, padre de sus hijas Mila y Cala, y que poco tiempo después le detectaron un extraño tumor por el que debió ser operada de urgencia.

Mery del Cerro reveló que perdió un embarazo y fue operada de urgencia por un extraño tumor

Mery del Cerro: “La pérdida de un embarazo es muy duro”

"Me llega este personaje en un momento en el que era la luz al final del camino. El año pasado fue muy increíble y muy duro. El año pasado perdimos un embarazo con Meme. Fue en mayo, justo yo me tenía que mudar a Uruguay a grabar Margarita“, compartió Mery.

“Al principio estaba un poco movilizada, tenía un contrato firmado. Nos agarró medio de imprevisto a los dos. Nunca me había pasado, cada uno lo procesa como puede. Me enteré cuatro días antes de cruzar el charco. La pérdida de un embarazo es muy dura“, agregó.

En medio del dolor, Del Cerro decidió refugiarse en el trabajo. "Arranqué a grabar. No se lo conté a nadie. Estaba muy lastimada. A la única que se lo conté fue a Isabel Macedo. Fue muy duro porque ahí estaba sola“, recordó.

Mery del Cerro reveló que perdió un embarazo y fue operada de urgencia por un extraño tumor

Mery del Cerro: ″Tenía un tumor hipervascularizado"

Sin embargo, el difícil momento no terminó allí. De regreso a Buenos Aires, un fuerte malestar abdominal la obligó a volver al hospital.

"Después de eso vuelvo de grabar Margarita y, a los 15 días, me empiezo a sentir mal. Me hago una ecografía y tenía una formación de siete centímetros en el abdomen. No era un embarazo ectópico. Quedé internada“, explicó.

La actriz reveló que el diagnóstico fue inesperado. "Tenía un tumor hipervascularizado. Al día siguiente entré en cirugía. Meme quedó blanco. No lo sabían ni mis papás. Fue de golpe“, aseguró.

Afortunadamente, la operación fue exitosa. "Sacaron el tumor, estaba encapsulado. Después tuve que esperar 40 días el resultado histopatológico. Fue durísimo. No sabía realmente lo que tenía“, confesó.

Finalmente, recibió la noticia que tanto esperaba. "El final es feliz. Me dijeron que mi caso era rarísimo. Nunca nadie vio algo así. ‘Es un caso de estudio’, me dijeron“, contó.

Mery del Cerro reveló que perdió un embarazo y fue operada de urgencia por un extraño tumor

Charlie y la Fábrica de Chocolate: el personaje justo, en el momento más duro

Tras superar esa dura etapa, llegó una propuesta que cambió por completo su ánimo.

"A los días me llega la propuesta para hacer de madre en Charlie y la Fábrica de Chocolate. Iba a los ensayos y estaba muy emocionada".

“Era tan profundo lo que me pasaba a mí con esta madre, que le enseña al hijo que vaya para adelante, que siga sus sueños... Estoy muy agradecida con el personaje y con la vida, que me dio otra oportunidad“, concluyó Mery del Cerro, entre lágrimas y visiblemente conmovida.