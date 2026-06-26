Mientras la farándula no terminó de digerir el escándalo de Ekaterina, la China Suárez y Mauro Icardi, ahora apareció una ex amiga de la joven estudainte de Diseño industrial que la acusa de “Cholula” y de haber querido “robar” a su novio cantante, Lil Cake.

“Estábamos en un boliche, y mi novio estaba apoyado cerca de un sillón, y me estaba abrazando por detrás. Y viene esta chica, se sienta detrás de él y le empieza a hacer masajes y él me empezó a hacer señas. Apareció de la nada”, contó Sofía, en diálogo con LAM.

Ekaterina Ojeda, Sofía Barreiro y Lil Cake (Fotos: capturas América TV)

“Nos alejamos un poco, pero ella nos siguió, y yo me reía porque pasa eso, es normal”, agregó Sofía ante la incredulidad de la cronista. “Me voy al baño y él me manda un mensaje que decía ‘Mi amor, me sigue acosando’. Y después volvió a pasar lo mismo otro finde, que estaba borracha y se le colgaba, y la sacamos”, agregó Sofía.

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“Volvió a pasar en Mar del Plata, en un boliche, en el que estábamos con un amigo de él, y se les empezó a colgar a los dos. Y la chica es muy alta y yo la trataba de sacar y no podía. Y ella, borracha, le pedía a un chico que la bese”, dijo Sofía, que aseguró que el incidente de Icardi lo generó Ekaterina “por cholula”.

Finalmente, Sofía contó que en otra ocasión tuvo que emular a la China Suárez y tirarle el pelo a Ekaterina para sacarla de al lado de Lil Cake. “Ella se hacía la mosquita muerta, fue hasta un chico del boliche y me acusaba de agredirla”, aseguró Sofía, que calificó a Ekaterina de “una China Suárez 2.0”.

Fotos: capturas América TV

Más adelante, Ángel de Brito mostró imágenes de uno de los videoclips de Lil Cake asegurando que es 2muy conocido” y generó una enorme risa entre sus “angelitas”. “Chicos, vamos, dale”, dijo una de ellas, mientars otra le encontró un parecido a otro integrante de la farándula local: “¡Es amigacho!”, aseguró.

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