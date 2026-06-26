Oriana Sabatini sorprendió a sus seguidores al compartir una foto frente al espejo a tres meses y medio del nacimiento de su hija Gia, fruto de su relación con Paulo Dybala.

En la imagen, publicada en sus historias de Instagram, la cantante aparece con un top y pantalón deportivo negro, una campera blanca abierta y una toalla en la cabeza, con gesto serio y natural, sin filtros ni producción.

La hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini viene mostrando activamente su proceso de recuperación postparto a través de las redes sociales. La foto generó una enorme repercusión entre sus millones de seguidores, que celebraron su actitud auténtica frente a la cámara.

LA RUTINA DE ENTRENAMIENTO DE ORIANA SABATINI TRAS EL NACIMIENTO DE GIA

Días antes de publicar esa foto, Oriana había dado un vistazo a su exigente rutina de ejercicios. La artista recopiló distintos ejercicios que realiza en sus jornadas de actividad física: sentadillas en máquina guiada, trabajo abdominal sobre banco inclinado y prensa inclinada para piernas, una máquina utilizada para desarrollar fuerza en cuádriceps, glúteos e isquiotibiales.

Uno de los ejercicios que mostró Oriana fue una serie de sentadillas. Crédito: Instagram

En cada uno de los clips se la ve concentrada en la técnica, manteniendo una postura firme y trabajando con peso. La rutina llamó la atención por su intensidad, especialmente teniendo en cuenta el poco tiempo que pasó desde el parto.

Un momento de trabajo abdominal sobre un banco inclinado. Crédito: Instagram

ORIANA SABATINI HABLÓ DEL DOLOR QUE SUFRIÓ DURANTE EL EMBARAZO Y EL PARTO

En una reciente aparición en el programa Sería increíble (Olga), Oriana fue muy honesta sobre lo que vivió durante la gestación. Contó que padeció pubalgia desde el quinto mes, una condición que describió como un dolor devastador: “Había días que no podía caminar”, afirmó. “Es un dolor en la zona del pubis, pero además sentís como si tuvieses algo clavado ahí”, explicó.

Oriana Sabatini mostró su cuerpo a tres meses y medio del nacimiento de su hija. Crédito Instagram

Sobre el nacimiento de Gia, la cantante aseguró que tenía muchas ganas de que llegara el momento, no solo por amor a su bebé sino también para dejar de sufrir ese dolor constante que la acompañó durante meses.

POR QUÉ ORIANA SABATINI NO MUESTRA LA CARA DE SU HIJA GIA EN LAS REDES

A pesar de compartir momentos de su vida cotidiana con frecuencia, Oriana todavía no mostró el rostro de su pequeña. En diálogo con Puro Show (eltrece), explicó su postura con mucha claridad: “Es un ser humano tan chiquitito que me da impresión que la gente lo vea”.

La postal de Oriana Sabatini y su hija Gia Crédito: Instagram

La cantante reconoció que incluso la cercanía física de personas conocidas la incomoda en esta etapa, por lo que no se imagina exponer a su hija a una mirada masiva y anónima.

Sobre cómo está viviendo la maternidad, Oriana fue contundente: dijo estar “rebien”, aunque reconoció que es “una revolución de todo tipo”, marcando así la profundidad del cambio que trajo Gia a su vida.