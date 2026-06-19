Catherine Fulop protagonizó un momento desopilante junto a Oriana Sabatini durante su visita a Sería Increíble, el ciclo de Olga que conduce su hija mientras reemplaza a Nati Jota. Fiel a su estilo espontáneo, la actriz venezolana no dudó en compartir anécdotas de la infancia de Oriana que hicieron estallar de risa a todos los presentes en el estudio.

Todo comenzó cuando Fulop recordó cómo era su hija de bebé y lanzó una frase que se volvió inmediatamente viral: “Ella vino defectuosa de fábrica”. La reacción del panel fue inmediata, y Oriana no pudo evitar reírse ante la característica honestidad de su madre.

LO QUE DIJO CATHY FULOP DE ORIANA CUANDO ERA BEBÉ

Lejos de quedarse solo con esa frase, Cathy Fulop profundizó en su relato y describió a Oriana como una bebé hermosa pero extremadamente seria. “Ella era una bebé divina, espectacular. Así como ahora, pero bebita”, recordó la actriz. Según contó, la gente llegaba ansiosa por ver a la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini, sobrina de Gabriela Sabatini, y se encontraban con una nena sentada con una expresión imperturbable.

El divertido ida y vuelta entre Cathy Fulop y Oriana Sabatini se viralizó rápidamente en redes sociales. Fuente: Captura de Sería Increíble

El momento más comentado llegó cuando Cathy remató la anécdota con una frase aún más directa sobre la expresión característica de su hija. Lejos de ofenderse, Oriana recogió el guante con la misma sinceridad que su madre: “Yo soy caracúlica, pero muy asumida. Estoy orgullosa de mi cara de culo”, expresó entre carcajadas, convirtiéndose en una de las frases más repetidas en redes sociales tras el programa.

LA REACCIÓN DE ORIANA SABATINI Y EL MOMENTO QUE SE HIZO VIRAL

La dinámica entre madre e hija siguió sumando momentos hilarantes cuando Cathy comparó a Oriana con su nieta y destacó una diferencia que, según ella, salta a la vista. “Mi nieta, por suerte, es pisciana y se ríe”, comentó con picardía. Sin perder la oportunidad de cerrar el intercambio con humor, Oriana lanzó la frase que terminó de hacer estallar el estudio: “Me parió con cara de orto”.

La dinámica entre madre e hija sumó momentos hilarantes Por: Captura Olga

El divertido ida y vuelta entre Cathy Fulop y Oriana Sabatini se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios celebraron la naturalidad y la complicidad que ambas muestran cada vez que comparten pantalla. Además, durante el mismo programa, Cathy habló de su libro y explicó por qué considera que no es una “mala madre”, sumando más momentos que alimentaron la conversación en las plataformas digitales.